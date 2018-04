MADRID. CIFUENTES CALIFICA DE “BUENA NOTICIA” QUE LA URJC ENVÍE LOS PAPELES DE SU MÁSTER A LA FISCALÍA Y REITERA QUE NO PIENSA DIMITIR

Google Plus

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, dijo hoy, al ser preguntada por la decisión de la URJC de enviar el caso de su máster a la Fiscalía, que “en absoluto me planteo dimitir, todo lo contrario”, ya que es “una buena noticia que se haya puesto en manos de la Fiscalía”.



Tras indicar que “siempre he apoyado cualquier actuación de la universidad para aclarar este asunto”, agregó que el traslado del caso a la Fiscalía servirá para “aclarar todo”.

Asimismo, manifestó que “si ha habido errores, que se llegue hasta el final”, y dijo que está “afectada porque esta cuestión me afecta y quiero que se clarifique”. En cualquier caso, aseguró que se siente apoyada por el PP y destacó que “no tengo dudas de mi partido”.

Cifuentes se mostró “convencida” de que esto “llegará hasta el final” y añadió que su intención es que “se conozca la verdad y se asuman responsabilidades por quienes corresponda”.



