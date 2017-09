MADRID. CIFUENTES VE “BASTANTE POSTUREO” EN LA LIMITACIÓN DE MANDATOS DE CIUDADANOS

Google Plus

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, dijo este martes sobre la limitación de mandatos propuesta por Ciudadanos que en esta propuesta hay “bastante postureo”.

En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, manifestó que “parece que ahora este problemas preocupa -a Ciudadanos- más que otros” y añadió que de hecho esta formación “ha retomado el curso político poniendo este asunto como acción prioritaria”.

Tras considerar que esta iniciativa no es prioritaria ya que “tenemos por delante, entre otros, el desafío secesionista o la amenaza terrorista”, destacó que Ciudadanos ha colocado la limitación de mandatos como acción prioritaria.

Afirmó que esta es la actuación de Ciudadanos a nivel nacional y destacó que a nivel regional no es igual su posición, ya que el Gobierno regional aprobó hace más de un año un proyecto de ley de modificación del Estatuto de Autonomía que incluye la limitación de mandatos “y ese proyecto está paralizado”.

Dijo que también está paralizado su proyecto de regeneración democrática que incluye la incompatibilidad de ser diputado y alcalde a la vez. A su juicio, “lo que se quiere es hablar de ese asunto pero sin llevarlo a la práctica”.

Indicó que ella apoyó la limitación de mandatos porque ese punto, que no estaba en su programa electoral, fue una exigencia de Ciudadanos en el acuerdo de investidura entre PP y Ciudadanos que posibilitó su llegada a la Presidencia de la Comunidad de Madrid.

