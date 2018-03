MADRID. CIFUENTES, SOBRE LAS ACUSACIONES DE FALSIFICACIÓN DE NOTAS PARA OBTENER UN MÁSTER: “CARECEN DEL MÁS MÍNIMO FUNDAMENTO”

Google Plus

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, respondió este miércoles a las informaciones que ha publicado 'eldiario.es' que aseguran que la mandataria autonómica obtuvo un título de máster en una universidad pública con notas falsificadas, indicando que “carecen del más mínimo fundamento”.



En un comunicado de la Presidencia regional se señala que las acusaciones carecen de fundamento y que esto lo confirman las explicaciones dadas hoy por el rector de la Universidad Rey Juan Carlos y el director de su tesis.

Asimismo, relata que “la información relativa a este asunto constituye una grave acusación, en base a circunstancias que, si se hubiera dado margen para comprobar toda la documentación al respecto, se hubieran podido aclarar".

Agrega que el rector y el director de la tesis “han dado hoy públicamente todo tipo de explicaciones que acreditan que las irregularidades a las que ha hecho referencia un medio de comunicación, carecen del más mínimo fundamento”.

A juicio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, “las explicaciones están dadas con todo detalle, por parte de las autoridades académicas, y la documentación no deja lugar a dudas respecto a la legalidad y transparencia de todo el procedimiento”.

El comunicado asegura que, “según ha dicho el propio rector, las tres profesoras que formaban el tribunal que valoraba el trabajo fin de máster, han ratificado que este trabajo se defendió ante el mismo, el 2 de julio de 2012, obteniendo la calificación de 7´5”.

Para Cifuentes, “de las declaraciones del rector y del profesorado, se desprende que la Universidad cometió un error en la transcripción de las calificaciones al sistema informático en 2012, que se detecta en 2014 en el momento de ir a abonar las tasas de expedición del título, procediéndose a su subsanación”.

“Según está acreditado documentalmente, Cristina Cifuentes se matriculó, pagó las correspondientes tasas académicas y cursó las asignaturas al igual que el resto de las personas que participaban en el máster”, añade el comunicado.

En el escrito se añaden distintos documentos con el objetivo de acreditar que Cifuentes cumplió los requisitos académicos en relación con este máster, entre ellos la matrícula del Máster Universitario en Derecho Público del Estado Autonómico de la Universidad Rey Juan Carlos y el certificado del pago de las tasas de expedición del título.

Según Cifuentes, "el error en la transcripción de las calificaciones, como han señalado el rector de la Universidad, el director del máster, y el profesor de la asignatura en cuestión, afectó a varias personas más, y es una situación que no es inhabitual en el ámbito académico”.

“Seis profesores universitarios han empeñado su palabra, su prestigio y su carrera profesional de funcionarios públicos para afirmar sin la más mínima duda, que todo el procedimiento académico en relación con el Máster se llevó a cabo de acuerdo con la más absoluta legalidad, y que no hubo irregularidades”, afirma el comunicado.



