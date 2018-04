MADRID. MÁS DE UN CENTENAR DE ASOCIACIONES DE MADRES Y PADRES DE ALUMNOS RECLAMAN MEJORAS EN LAS INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS

Google Plus

La Plataforma por la Defensa de Centros Educativos Públicos de Calidad en Madrid, en la que participan cerca de un centenar de Ampas de la región, celebrará mañana, domingo, en el Parque Madrid Río de la capital una jornada familiar, lúdica y reivindicativa para denunciar "la situación existente en materia de infraestructuras escolares públicas por parte de la Comunidad de Madrid y de su Consejería de Educación".



La jornada comenzará a las 11.00 horas y en ella se llevarán a cabo diferentes actividades infantiles, talleres, exposiciones, y un concierto en el que participarán grupos de música conformados por las propias familias de centros educativos públicos de Getafe (CDC), Paracuellos del Jarama (Nexus Memories) y Montecarmelo (Red Shoes), entre otras actividades.

Aprovechando la apertura del proceso de escolarización en la Comunidad de Madrid, la Plataforma señala que “la deriva de los acontecimientos en los últimos meses, principalmente tras los problemas generados el pasado septiembre con el inicio del curso escolar (abandono de obras por parte de las empresas constructoras, incumplimiento de plazos, etc.), evidenciaron la total falta de voluntad política por parte de la Presidencia regional y la Consejería de Educación en resolver la grave situación en materia de construcción de nuevos centros públicos, la finalización de nuevas obras y fases pendientes o la falta de plazas escolares públicas en muchos municipios y barrios madrileños que, bien entrado el año, aún se mantiene".

Añade que tras "los sucesivos avisos realizados, tanto desde las Ampas como desde la Plataforma, de falta de planificación y programación en las obras o ausencia de presupuesto para la construcción de nuevos centros, la Administración regional no ha tomado nota y ha generado de nuevo una enorme incertidumbre donde es la red pública de centros escolares la gran damnificada”.

La Plataforma señala que hay falta de nuevas infraestructuras educativas de Secundaria en zonas como Loeches, Montecarmelo, Rejas o La Garena, "donde más de 100.000 madrileños no cuentan con plazas de Secundaria, Bachillerato o FP", así como que son cinco los centros públicos que "siguen sin ver abiertas sus puertas, tal y como tenían previsto el pasado septiembre, situación que afecta a más de 1.000 alumnos, y que en determinados casos siguen reubicados en centros concertados, como los IES Simone Veil de Paracuellos y el Malala Yousafzai de Las Tablas o los CEIP Andrea Casamayor de Paracuellos, Averroes de Arroyomolinos o en el madrileño barrio del Ensanche de Vallecas".

Igualmente, afirma que se mantienen las obras pendientes de ampliación que "tampoco llegan o se retrasan" en los CEIP Constitución 1812 de Leganés, en el Antonio Fontán de Montecarmelo, en el Miguel de Cervantes de Getafe, en el William Shakespeare de Coslada, en los IES Juan Ramón Jiménez de Villaverde, en el Neil Arsmtrong de Valdemoro, o en el José García Nieto de Las Rozas, "estos dos últimos centros con el alumnado reubicado en barracones prefabricados”.

Finalmente, denuncia "la situación de enorme diferencia de la educación pública frente a la educación concertada en cuanto a inversión en infraestructuras", ya que indica que en el presente curso el presupuesto dirigido a centros privados financiados con fondos públicos "volvió a crecer en la Comunidad de Madrid con 210 aulas más que el curso anterior, lo que supuso un gasto aproximado a los 15 millones de euros, viendo aumentados los recursos que se destinan a la misma con más de mil millones de euros del presupuesto público para este 2018".



