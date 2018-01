MADRID. CAUSAPIÉ RECHAZA UN PRESUPUESTO CON RECORTES PORQUE PRORROGARLO “NO ES NECESARIAMENTE PEOR”

La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, Purificación Causapié, afirmó este miércoles estar dispuesta a negociar con el Gobierno municipal el presupuesto de 2018 “pero sin hacer recortes” como los que prefigura el Plan Económico Financiero (PEF) acordado entre el Consistorio y el Ministerio de Hacienda, y deslizó que prorrogar el de 2017 “no necesariamente tiene que ser peor” que aprobar uno nuevo, para el que los votos socialistas son imprescindibles.



Causapié hizo estas declaraciones durante una visita al centro de Madrid, donde admitió que todavía “no hay conversaciones” con el equipo de gobierno porque éste no les ha trasladado ninguna propuesta y los socialistas no pueden “sentarse a negociar sobre la nada”.

Sin embargo, advirtió de que para aprobar el presupuesto de 2018 se parte “de una situación muy complicada”, la que estableció el PEF 2017-18 que acordó en diciembre el Ayuntamiento con Hacienda y que sacaron adelante en el Pleno Ahora Madrid y el PP, con el voto en contra del PSOE y Ciudadanos.

Para Causapié, el PEF “consolida y amplía el recorte” del año pasado en 2018, dejando “menos dinero para servicios públicos y políticas sociales”, que justo son las prioridades del PSOE. Por eso apuntó que prorrogar las cuentas de 2017 “no necesariamente tiene por qué se peor” que aprobar un nuevo presupuesto.

“Si es mejor o peor depende del margen que plantee el Gobierno de Ahora Madrid para mejorar sus presupuestos o para cambiar cuestiones que se han aprobado en ese PEF”, precisó, por lo que el apoyo del PSOE tamibién “dependerá de lo que pongan encima de la mesa”.

“Estamos dispuestos a hablar pero sin hacer recortes. Si de lo que se parte es de una política de recortes y ajuste en politica social, Ahora Madrid ya tiene un aliado para eso, que es quien lo fue en diciembre: el Partido Popular”, emplazó. El portavoz del PP, José Luis Martínez-Almeida, ya dijo el lunes que ve “muy difícil” apoyar los presupuestos de Ahora Madrid.

Causapié no puso plazos a la negociación con Ahora Madrid, pero observó que “hasta que que no tengamos una propuesta encima de la mea y no sea aquella que quiere el PSOE, no podemos sentarnos a negociar sobre la nada”.

Eso sí, a pesar de que no vea necesariamente peor una prórroga presupuestaria, y de que Madrid, como España, “puede funcionar un año entero con un presupuesto prorrogado”, la portavoz socialista recordó que 2018 es el último año completo de la legislatura, por lo que piensa que es aquél en el que “Ahora Madrid tiene que dejar claro cuál es su proyecto” y “los madrileños tienen que ver ese cambio” que prometió, por lo que la prórroga “no es deseable” desde su punto de vista.



