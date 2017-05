LA CATEDRAL DE PALMA DE MALLORCA ESTRENA BUCLES MAGNÉTICOS PARA FACILITAR EL ACCESO AL CULTO A PERSONAS SORDAS

- La instalación de esta tecnología mejora la calidad de audición a personas sordas usuarias de audífonos o implantes. La Catedral de Palma de Mallorca presentó este jueves el sistema de bucles magnéticos instalado en su interior, en concreto en la capilla del Santísimo. Su objetivo es mejorar la calidad de la audición a las personas sordas usuarias de audífonos o implantes que asisten a los actos religiosos en la catedral mallorquina.

La instalación de esta tecnología la ha realizado ILUNION Sociosanitario, con el asesoramiento de la Confederación Española de Familias de Personas Sordas (Fiapas), gracias al acuerdo marco suscrito por Fundación ONCE y el Real Patronato sobre Discapacidad para promover la accesibilidad y la eliminación de barreras.

El acto de presentación contó con la participación de Joan Bauzà, presidente del Cabildo de la Catedral de Mallorca; José Vilaseca, delegado territorial de la ONCE en Baleares, y María del Carmen Soler, presidenta del Consejo territorial.

Posteriormente un técnico de ILUNION y una personas sorda hicieron una demostración, en la misma capilla de la Catedral de Mallorca donde se han instalado los bucles, del funcionamiento de este dispositivo, que elimina el ruido de fondo y que permite a usuarios de audífonos o con implantes captar un sonido mucho más claro e inteligible, lo que implica una mejora significativa de su calidad de audición.

La instalación del sistema de bucle magnético en la Catedral de Palma de Mallorca ha sido posible gracias a un acuerdo de colaboración suscrito por Fundación ONCE y la Conferencia Episcopal Española (CEE) en diciembre de 2015 para colocar estos dispositivos en iglesias repartidas por toda España.

Además de en el templo mallorquín, la CEE ha colocado o colocará bucles magnéticos en las catedrales de Zamora, Santiago de Compostela, Sevilla, Málaga, Palma de Mallorca, León, Pamplona y Madrid; las basílicas del Pilar (Zaragoza) y Nuestra Señora de Candelaria (Tenerife); la Abadía de Montserrat y las iglesias de San Antón (Madrid) y Santo Domingo, en Algete (Madrid).

La instalación de este sistema, poco conocido aún en España, corre a cargo de ILUNION Sociosanitario, que cuenta con la asesoría de la Confederación Española de Familias de Personas Sordas. Esta organización está trabajando para que los bucles se incorporen como elemento de accesibilidad auditiva tanto en edificios como en vehículos de todo tipo.

El de los bucles magnéticos es un sistema que elimina el ruido de fondo y que permite a las personas sordas que utilizan audífonos e implantes compatibles con esta tecnología escuchar con claridad en un entorno ruidoso o en determinadas instalaciones.

El acuerdo suscrito entre la Conferencia Episcopal y Fundación ONCE para la instalación de bucles magnéticos en iglesias españolas se enmarca dentro del convenio marco firmado por la entidad de la ONCE con el Real Patronato sobre Discapacidad para la mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad, y gracias al que se están poniendo en marcha diversas acciones específicas.

