CATALUÑA. CS DE VALENCIA PIDE A RAJOY "EXPLICACIONES SOBRE LA VIOLENCIA"

La portavoz del grupo parlamentario de Ciudadanos en las Cortes Valencianas, Mari Carmen Sánchez, afirmó este lunes en el 'Fórum Europa. Tribuna Mediterránea' que el Gobierno de Mariano Rajoy tendrá que dar explicaciones de la "contundencia" y de la "violencia" con la que Guardia Civil y Policía Nacional actuaron en Cataluña durante el referéndum ilegal de independencia del 1 de octubre.

En declaraciones a los periodistas tras el citado encuentro informativo, organizado por Nueva Economía Fórum, Sánchez lamentó lo ocurrido y aseguró que "no favorece la imagen de una España democrática".

La portavoz de Ciudadanos en el parlamento autonómico valenciano se sumó a la afirmación de otras fuerzas políticas de que la jornada "no fue un referéndum" porque "no había legalidad, no había ningún control". También abogó por un "una reforma de la constitución" para "que no se vuelva a repetir este fraude democrático".

