CATALUÑA. EL PRESIDENTE DE LAS CORTES VALENCIANAS PIDE CAMBIOS CONSTITUCIONALES "URGENTES"

Google Plus

El presidente de Las Cortes valencianas, Enric Morera, de Compromís, afirmó este lunes en el 'Fórum Europa. Tribuna Mediterránea' que "se deben producir cambios constitucionales", que calificó de "urgentes", para buscar "una solución que nos permita tener un nuevo marco de convivencia y de estabilidad para los próximos años".

En declaraciones a los periodistas tras el citado encuentro informativo, organizado por Nueva Economía Fórum, Morera dijo tras el referéndum de independencia ilegal convocado en Cataluña el 1 de octubre que "nadie puede estar satisfecho de lo que se pudo ver ayer en directo, en un referéndum que no era tal referéndum, porque no tenía las garantías democráticas exigibles" y añadió que "la proporcionalidad de la policía tendría que haber estado más presente".

Morera pidió a los máximos interlocutores en este proceso "el máximo consenso para la estabilidad y la convivencia" y, preguntado sobre si su partido apoyaría una moción de censura contra Rajoy, añadió que "las personas conflictivas e inmovilistas se deberían apartar" aunque no se considera "quien para decir quiénes son las personas que deberían apartarse".

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso