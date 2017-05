CASTILLA Y LEÓN. INSERTA PIDE A LOS EMPRESARIOS PALENTINOS QUE CUENTEN CON EL TALENTO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

- En un encuentro cofinanciado por el Fondo Social Europeo. Inserta, la entidad de Fundación ONCE para la formación y el empleo, reunió hoy en Palencia, en la jornada ‘Empresa y discapacidad: la búsqueda de oportunidades’, a un nutrido grupo de representantes de entidades sociales y del sector empresarial de la provincia para abordar la búsqueda de oportunidades laborales en personas con discapacidad.

La cita, que tuvo lugar en en el Centro Efides de Palencia, sirvió para poner sobre la mesa la situación laboral de este colectivo y sensibilizar a los empresarios. La directora de Inserta Empleo en Castilla y León, Begoña Grijalvo, aseguró que las personas con discapacidad tienen “tanto talento como el resto” y reclaman oportunidades para demostrarlo, acceder a un empleo y llevar una vida normalizada.

También explicó que los empresarios que tienen experiencia en la contratación de estas personas, normalmente repiten y, además, obtienen beneficios en forma de subvenciones y ayudas.

La labor de Inserta, según detalló Grijalvo, se centra en ayudar a las personas con discapacidad en el proceso de la búsqueda de empleo para que "no tengan problemas en su acercamiento al tejido empresarial". Cuenta con una bolsa de empleo de 16.000 personas en la Comunidad de Castilla y León, cerca de 1.700 ubicadas en la provincia palentina.

Inserta Empleo trabaja también para acercar a las pymes españolas la información de los beneficios económicos y sociales de contratar a personas con discapacidad. Además, puntualizó que el 90 por ciento de las empresas en España tienen menos de 50 trabajadores y no disponen de una obligación de incorporar a sus plantillas a personas con discapacidad, aunque "son ellas las que más aportan y se puede decir que, aunque no tengan obligación, tienen devoción".

COMPROMISO EMPRESARIAL

Por su parte, el alcalde de Palencia, Alfonso Polanco, aseguró que las empresas palentinas están concienciadas con la contratación de personas con discapacidad y muchas de ellas son ejemplos a seguir.

Asimismo, destacó la relevancia del Programa Inserta de Fundación ONCE, ya que gracias a él 700 personas de Palencia han encontrado un empleo. Además, el pasado año se realizaron otras 45 contrataciones dentro del Plan de Empleo del Ayuntamiento, y la Agencia de Desarrollo Local de la capital trabaja en colaboración con un técnico de Inserta que "ayuda a poner en contacto a las empresas con las personas con discapacidad”.

Por último, el primer edil informó de que el Consistorio cumple con el compromiso de tener en su plantilla a un 5 por ciento de personas con discapacidad y avanzó que, como la Junta de Castilla y Léon, su intención es lograr un 10 por ciento.

EMPRESAS CON ALMA

A continuación intervino el director regional de desarrollo de Samsic, Héctor Eguiluz, quien reconoció que para muchos directivos de empresas resulta difícil la contratación de personas de este colectivo porque "hay muchos estigmas e ignoran totalmente la buena adaptación y productividad que tienen los trabajadores con discapacidad".

Por esta razón, el trabajo de Eguiluz consiste en la sensibilización de directores generales y cargos de responsabilidad de diferentes empresas para que descubran que las personas con discapacidad "tienen mucho talento y habilidades y, con los apoyos necesarios, se integran perfectamente en las empresas”.

La jornada concluyó con una charla motivacional del exatleta paralímpico y presidente de la Federación Madrileña de Deportes de Parálisis Cerebral, Álvaro Galán, quien reconoció que, aunque los empleadores son los que tienen "la última palabra", es necesaria la implicación y la fuerza de voluntad personales para lograr los objetivos que cada uno se ha impuesto.

"Querer es poder, ese debería ser el primer paso", dijo Galán, aunque también "hay que saber estar en el momento y en el sitio adecuados, combinación que a él le ha servido para lograr la plena inclusión social y la consecución de un cargo de responsabilidad en la federación madrileña.

Galán, que es además presidente de Aspace Madrid y psicólogo, consiguió una medalla de plata en las Paraolimpiadas de Sydney de 2000 y ejerció de seleccionador en Pekín 2008.

Este encuentro se enmarca en los programas operativos de Inclusión Social y de la Economía Social (Poises) y de Empleo Juvenil (POEJ), que está desarrollando Fundación ONCE a través de Inserta, con la cofinanciación del Fondo Social Europeo y la Iniciativa de Empleo Juvenil, para incrementar la formación y el empleo de las personas con discapacidad.

