MADRID. CARMENA RESPETA EL RECURSO DEL PP CONTRA EL ACTO POR EL REFERÉNDUM CATALÁN

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, eludió hoy criticar el recurso del PP contra el acto en favor del referéndum catalán que tendrá lugar el domingo en el espacio municipal de Matadero. “Me parece bien que hagan lo que consideren que deben hacer”, despejó.

Lo hizo a una pregunta al respecto que se le formuló tras la presentación de la segunda edición del Festival Internacional de Cine de Cañada Real, que tuvo lugar una hora después de que el Grupo Municipal Popular precisara que hoy mismo presentará el recurso contencioso-administrativo que ya había anunciado contra la cesión de la Nave de Terneras de Matadero a la entidad ‘Madrid por el Derecho a Decidir’, con el que el PP espera conseguir la suspensión cautelar del acto del domingo.

“Así lo habrán decidido y valorado. Yo respeto mucho a la oposición. Me parece bien que hagan lo que consideren que deben hacer”, respondió la alcaldesa, dejando entrever así que no se plantea suspender el acto en favor del referéndum pese a que el Tribunal Constitucional ha suspendido cautelarmente la consulta y la ley del Parlamento catalán que la ampara.

El PP reveló además esta mañana que quien solicitó la cesión de la Nave de Terneras fue Pedro Casas, número 41 de la lista de Ahora Madrid a las elecciones municipales de 2015. De esa forma intentó contradecir la que hasta el momento ha sido la versión oficial del Gobierno municipal acerca del evento del próximo domingo: que el Ayuntamiento y la plataforma electoral que sustenta su gobierno no ha tenido nada que ver en la iniciativa, sino que simplemente se ha limitado a ceder un espacio para que tenga lugar, como habría hecho ante cualquier otra solicitud.

El portavoz popular, José Luis Martínez-Almeida, sostiene además que tan responsable como la concejala presidenta del distrito de Arganzuela donde se ubica Matadero, Rommy Arce, es la propia Carmena, puesto que técnicamente es quien delega las competencias en los máximos responsables distritales.

