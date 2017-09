MADRID. CARMENA ASEGURA SUS RELACIONES DIPLOMÁTICAS HAN AYUDADO A QUE EL WANDA ACOJA LA FINAL DE LA CHAMPIONS 2019.

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, justificó este martes sus viajes al extranjero apelando a su “trascendencia positiva” para la ciudad y citó como ejemplo que en la elección del Wanda Metropolitano para la final de la Liga de Campeones 2019 han influido sus "buenísimas relaciones" con el cuerpo diplomático.

Carmena se refirió a este asunto en su comparecencia ante el Pleno ordinario de septiembre del Ayuntamiento de la capital.

En este sentido, el portavoz de los populares, José Luis Martínez-Almeida, denunció el “incumplimiento sistemático” de la promesa de Carmena de que comparecería a dar cuentas una vez al mes de su gestión ante el pleno, y mencionó las palabras del director de Matadero, Mateo Feijóo, quien dijo que es necesario una concejala de Cultura y que no sea la propia alcaldesa.

Almeida criticó el viaje de Carmena a Nueva York y que haya hecho más de 45.000 kilómetros cada año antes de visitar todos los distritos: “Nos merecemos que se preocupe por nosotros”, le espetó.

También presentó la declaración de derechos a sus concejales Carlos Sánchez Mato y Celia Mayer por el informe sobre el Open de Tenis como muestra de que están imputados y terminó denunciando su supuesta “equidistancia” en torno al referéndum de Cataluña, así como que varios ediles de Ahora Madrid fueran a la manifestación de Sol en su defensa.

FOROS INTERNACIONALES

Por su parte, Carmena aseguró que iba a comparecer este pleno, pero que su delegada de Medio Ambiente y Movilidad, Inés Sabanés, le pidió que se la cediera para explicar el Plan A, y cuestionó la suspuesta intención del PP de mezclar temas en un “patchwork” (obra hecha de retales) cuando le piden que rinda cuentas. Justificó que ella como alcaldesa tiene que coordinar en todas las áreas y participar en muchas presentaciones de cada una de ellas; por ejemplo, la de la feria Rehabitar, cuya celebración en la Plaza de España y no en Ifema atribuyó a una sugerencia suya.

Continuó que sí ha visitado distritos y ofrecido audiencias públicas, pero, junto a eso, dijo que su tarea de representar a Madrid en foros internacionales como Nueva York tiene “mucha trascendencia” positiva para la ciudad, por el establecimiento de contactos. Por ejemplo, aseguró que la UEFA, cuando ha deidido que la final de la Liga de Campeones 2019 sea en Madrid, “lo ha tenido en cuenta no sólo por el grandísimo estadio” que es el Wanda Metropolitano, que también ha tenido la colaboración del Ayuntamiento. Añadió que la elección de este estadio madrileño “tiene mucho que ver con las buenísimas relaciones que tenemos con el cuerpo diplomático”.

"SE SILENCIA A LA OPOSICIÓN"

La portavoz de Ciudadanos, Begoña Villacís, comenzó denunciando que en el Parlamento catalán y el Ayuntamiento de Barcelona no vaya a haber plenos hasta que pase el 1 de octubre y “cómo se silencia a la oposición” en esa comunidad autónoma. En cuanto a las comparecencias de Carmena, las comparó con “el día de la marmota”.

Denunció que desde la última no se ha construido ningún centro cultural, sanitario, educativo, de mayores o vivienda nueva de las que tienen comprometidas; que no hay preparadas ayudas a domicilio ni planes contra el sinhogarismo. “No han hecho nada”, criticó. “Ustedes están para eso, no para manifestarse”.

Villacís intentó desmentir las críticas de Ahora Madrid a la supuesta falta de libertad de expresión y de debate sobre el derecho a decidir alegando que en Cataluña no se ha hablado de otra cosa y les afeó: “No tienen superpoderes”, en el sentido de que si se dedican a manifestarse no pueden emplear su tiempo en gobernar.

En esa línea, contrastó su defensa del derecho a decidir en Cataluña con su negativa a consultar a los vecinos de Chamberí la peatonalización parcial de Galileo. Y criticó al delegado de Economía y Hacienda, Carlos Sánchez Mato, otro de los defensores del derecho a decidir, por el incumplimiento de la regla de gasto en perjuicio de los madrileños “para hacerse la estrellita y pelearse con “(el ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal) Montoro”.

EL PSOE PIDE UNIDAD FRENTE AL 1-O

La portavoz del PSOE, Purificación Causapié, quien comenzó diciendo que la gustaría que Carmena compareciera por iniciativa propia y no por que lo pidan otros grupos, se refirió al asunto del derecho a decidir y sostuvo que los concejales de Madrid serán “útiles si mandamos mensajes de unidad y no de confrontación”.

Por este motivo, Causapié pidió al resto de grupos que sean capaces de consensuar una declaración institucional única sobre el tema (hay tres propuestas presentadas: PSOE, Ciudadanos y Ahora Madrid). Con la voz trémula de emoción, afirmó que “lo progresista no es incumplir la ley”, sino “cumplir la ley y luchar para cambiarla si pensamos que no es justa”.

“La gente tiene dercho a hablar, el debare no tiene que ser penalizado”, reconoció, “pero este Ayuntamiento tenía que haber trabajado para que no se produjera este conflicto”. Según dijo, no hay que “ni echar leña al fuego ni colocarse en medio de todos los fuegos”, en obvias referencias al PP y Ahora Madrid.

Seguidamente, criticó que el Ayuntamiento no haya cumplido su promesa de dar vivienda digna a los madrileños que no la tienen; pidió “agilidad”a Sabanés con el Plan de Calidad del Air, y dijo que convendría que el Wanda Metropolitano se hubiera estrenado sin “chapuzas” como la no conclusión de los accesos.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso