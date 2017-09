MADRID. CARMENA RATIFICA QUE “FALTAN MUCHAS COSAS POR HACER”, EN PLENO DEBATE SOBRE SU CONTINUIDAD

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, afirmó este viernes en la presentación de la Semana de la Arquitectura que le habría gustado tener “más cosas hechas” después de dos años de mandato y que “nos faltan muchas por hacer”.

Carmena pronunció esta frase durante su intervención en la inauguración de este evento, en el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid (Coam); una frase que habría pasado desapercibida de no ser porque el debate sobre su posible candidatura a las elecciones de 2019 volvió a la actualidad cuando su vivealcaldesa, Marta Higueras, dejó caer el miércoles que dicha posibilidad “está entreabierta”.

La portavoz del Ejecutivo municipal, Rita Maestre, quiso también dar testimonio en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno de ayer de que, cuando va por la calle con Carmena, muchos ciudadanos se dirigen a ésta pidiéndola que repita como candidata precisamente por el motivo de que quedan muchas cosas por hacer. Por la tarde, la propia Carmena confesó que estaba recibiendo "muchas presiones" para que no deje el cargo en 2019, y llamó a centrarse en el presente sin confirmar ni desmentir tal posibilidad.

En su intervención de hoy, la alcaldesa elogió el papel de los arquitectos en la transformación del paisaje urbano y culpó en parte a los trámites burocráticos de ese reconomiento de que le habría gustado tener “más cosas hechas” y “faltan muchas por hacer”.

Seguidamente, abundó en este enfoque al subrayar que “las instituciones no pueden estar solas”, sino que necesitan a los ciudadanos y a las empresas. “Nosotros no podemos hacer todo”, remató, dejando en duda si tenía o no en mente el debate sobre su continuidad al frente de la Alcaldía a partir de 2019 cuando dejó caer que “faltan muchas cosas por hacer”.



Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso