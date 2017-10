MADRID. CARMENA SOBRE LA POSIBLE ENTRADA DEL PSOE EN SU GOBIERNO: “NO HAY ABSOLUTAMENTE NADA”

Google Plus

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, afirmó este miércoles que “no hay absolutamente nada” y que “son simplemente rumores” los referidos a una hipotética entrada del Grupo Socialista en el Gobierno municipal.

Carmena desmintió así, en declaraciones tras descubrir una placa en homenaje a la pionera feminista y directora general de Prisiones durante la II República Victoria Kent, la posibilidad que no refutó esta mañana en una entrevista en Onda Madrid la portavoz socialista, Purificación Causapié, quien dijo cuando se le preguntó por ello que “en estas cosas no hay nada descartable”.

“Nada. Son simplemente rumores. No hay absolutamente nada”, zanjó. Cuando se le preguntó si estaría dispuesta a recibir al PSOE en su gobierno, insistió en que “lo primero es que haya algo, luego ya veremos”, aunque aseguró que Ahora Madrid siempre tiene “actitud de sumar”.

Pregunta también por el tráfico en un día de lluvia como hoy, la alcaldesa aseguró que le habían informado de que, pese a un incidente, “no iba del todo mal”, y que en todo caso el Ejecutivo local ha “hecho todo lo posible para que vaya bien”, recomendando por ejemplo “coger lo menos posible el coche”.

