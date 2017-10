MADRID. CARMENA ESCRIBE A HACIENDA QUE EL TECHO DE GASTO SE CALCULÓ EMPLEANDO LA APLICACIÓN DEL MINISTERIO

- El PP pide a la alcaldesa que "aparte" a Carlos Sánchez Mato. La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, escribió este martes al Ministerio de Hacienda y Función Pública que la previsión de gasto incluida en el Plan Económico Financiero del Ayuntamiento, rechazada por el departamento que preside Cristóbal Montoro, se calculó de acuerdo con la aplicación informática habilitada por el propio Ministerio.

Así lo reveló la portavoz del Gobierno municipal, Rita Maestre, en los pasillos del Palacio de Cibeles, donde se celebra el Pleno ordinario de octubre. Según su versión, en la misiva Carmena ha explicado que el Ayuntamiento no entiende “esta reformulación” que el Ministerio pide por “inconcreción del cálculo de la regla de gasto”, dado que éste se hace “de forma automática”, metiendo los datos en la aplicación de Hacienda, que devuelve el resultado.

“Hemos seguido las indicaciones de la aplicación”, aseguró Maestre. “Ellos tendrán que explicar por qué su propio cálculo del gasto ya no les vale”.

Por su parte, el portavoz del PP, José Luis Martínez-Almeida, también en los pasillos de Cibeles, pidió a Carmena que “aparte” al delegado de Economía y Hacienda, Carlos Sánchez Mato, porque el Ayuntamiento debe mantener “una imagen de credibilidad y respeto por la legalidad vigente” que, a su juicio, está en riesgo con Sánchez Mato al frente de Economía.

Según indicaron fuentes del PP a Servimedia, el error está en que el PEF computa como gasto en 2016 respecto al cual ha de calcularse el que se puede hacer en 2017 el exceso de 238 millones en que incurrió, el que precisamente obligó al Gobierno municipal a elaborar planes económicos financieros para compensarlo, que de momento el Ministerio no ha aceptado. El Pleno de septiembre aprobó el tercero, con el voto a favor de Ahora Madrid y la abstención del resto de grupos.

PSOE Y CIUDADANOS

Por su parte, la portavoz del PSOE, Purificación Causapié, dijo que le gustaría que el Gobierno municipal aclarara si el Ministerio, en efecto, ha rechazado el nuevo PEF aprobado el mes pasado, y recordó que el Grupo Socialista se abstuvo en el Pleno de septiembre porque no lo compartían, aunque a la vez quería evitar la intervención de las arcas municipales por el ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro.

Causapié dijo que le sorprende que este PEF, que en su opinión se aprobó “para gusto de Montoro” y que limita la autonomía municipal, y pidió al Ministerio que “deje de hacer oposición al Ayuntamiento” y estar “bloqueando la gestión municipal”, lo que le parece “lamentable”.

Repartiendo críticas a ambos bandos, dijo que el Gobierno central tiene la “responsabilidad” de que el Ayuntamiento disponga de las herramientas necesarias para gestionar, y que el Gobierno municipal “no ha gestionado bien esta situación”.

Finalmente, la portavoz de Ciudadanos, Begoña Villacís acusó a Ahora Madrid de ser unos “malísimos gestores” y de no querer confesar que “está recortando más de lo previsto” con este tercer PEF, ni detallar de qué partidas concretas lo va a hacer.

Además, criticó la “opacidad” del Gobierno municipal cuando “la oposición se ha comportado de forma leal”, por ejemplo permitiendo con su abstención en el pleno de septiembre que el nuevo Plan Económico Financiero saliera adelante.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso