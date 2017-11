MADRID. LA UC3M CAMBIARÁ NOMBRE Y GÉNERO DE LOS ESTUDIANTES TRANSEXUALES QUE LO SOLICITEN

Google Plus

- Un estudiante apeló a la ley de identidad de género de la Comunidad de Madrid. La Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) ha abierto un proceso para que los estudiantes transexuales puedan ser tratados por la institución de acuerdo con el nombre y género con el que se identifican, de manera que el sistema informático, las comunicaciones y profesorado se dirigirán a ellos como corresponda después de la reivindicación de un alumno.

Se trata de que “cada persona sea tratada bajo la identidad de género que sienta y pueda elegir un nombre distinto a aquél que le fue dado acorde con el sexo de nacimiento”, explicó en declaraciones a Servimedia la vicerrectora de Estudiantes, Responsabilidad Social e Igualdad de esta universidad, María Luisa González-Cuéllar.

La ley de identidad de género de la Comunidad de Madrid recoge el “reconocimiento del derecho a la identidad de género libremente manifestada”, norma a la que apeló un alumno transexual para solicitar que la institución académica modificara sus datos y se dirigiera a él de la manera con la que se identifica.

Maiki Estévez, coordinador de la Asociación LGBT+ de la UC3M e impulsor de la iniciativa, señaló a esta agencia que “no nos hemos encontrado obstáculos” para que la institución académica accediera a cambiar la normativa y celebró la “predisposición” para adaptar los sistemas informáticos y las comunicaciones.

Hasta ahora, los estudiantes transexuales recibían las comunicaciones académicas y se registraban en su perfil virtual de la universidad con el nombre de nacimiento, que no tenía que coincidir necesariamente con el que se identifican.

“A la gente le cuesta decir estas cosas, pero hay estudiantes a quienes los profesores se niegan a llamar por su nombre y es duro”, lamentó este estudiante. Ante esta situación, su colectivo se puso en contacto con la Unidad de Igualdad del centro –con la que mantienen reuniones periódicas- y resolvieron tramitar oficialmente los cambios de nombre para las personas ‘trans’.

El rector, Juan Romo, lanzó una instrucción para que comenzaran a procesarse estos requerimientos, de manera que no solo admitió su petición, sino que ha iniciado una campaña para que tanto estudiantes como personal de administración y servicios (PAS) y profesorado puedan dirigirse a la Unidad de Igualdad de la universidad y solicitar el cambio de nombre y género, un trámite que la institución aún está estudiando para cumplir con todas las garantías.

“La universidad está haciendo un estudio de las implicaciones que puede tener el cambio de nombre en las bases de datos internas, ya que de dichas bases se exporta información a otros puntos, algunos dentro de la Universidad, pero otros externos a ella”, matizó González-Cuéllar. Aun así, los formularios para hacer tales peticiones ya están disponibles.

No obstante, la UC3M pretende haber solventado estos problemas para el próximo cuatrimestre, momento en que los y las estudiantes transexuales aparecerán en los registros de esta universidad con el nombre y género con el que se identifiquen, de manera que los profesores habrán de dirigirse a ellos con el nombre y género con el que deben.

