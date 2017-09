MADRID. AGUADO PROPONE CAMBIAR LOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN DE LAS OBRAS DE LOS CENTROS EDUCATIVOS

Google Plus

El portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, Ignacio Aguado, anunció hoy que registrará una iniciativa parlamentaria para “cambiar los criterios de adjudicación de las obras de los centros educativos”.

Aseguró que el objetivo de esta propuesta es que “no prime el criterio precio a la hora de adjudicar un contrato, sino la solvencia de las empresas, para evitar que te dejen tirado a mitad de camino”.

Aguado, que hizo estas declaraciones tras visitar junto a la portavoz de Cs en el Consistorio madrileño, Begoña Villacís, las obras del futuro IES Malala Yousafzai situado en el barrio de Las Tablas, dijo que “la falta de planificación” del Gobierno presidido por Cristina Cifuentes “desplaza de centro a un millar de niños en plena vuelta al cole”.

Afirmó que “cada año se repite la misma situación, con el coste que supone para las familias que sus hijos tengan que comenzar el curso en un centro distinto al que le corresponde”.

Por su parte, Villacís, que exigió responsabilidad al Ejecutivo regional por la falta de ejecución de las obras del IES Malala Yousafzai, señaló que “este Gobierno no cumple, no se pone en el lugar de las familias madrileñas que, en lugar de dedicarse a forrar los libros, están pendientes de donde está el centro en el que provisionalmente van a estudiar sus hijos”.

A su juicio, “el PP y Ahora Madrid se parecen en su política de mucho anuncio y mucho titular, pero a la hora de la verdad no hacen nada”.

Explicó que a día de hoy “el Gobierno de Manuela Carmena tan sólo ha ejecutado el 1,74% de los 28 millones de euros del presupuesto del Ayuntamiento de Madrid destinados al mantenido y mejora de los centros escolares”.

“No está cumpliendo con el mantenimiento de los colegios, ya que en distritos como el de Fuencarral, hay centros en malas condiciones, con los lavabos rotos, o las paredes desconchadas, con el inicio de curso a la vuelta de la esquina”, concluyó.

