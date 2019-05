Local

Bou (PP): "De ninguna forma se puede votar a Vox"

El candidato del PP a la Alcaldía de Barcelona, Josep Bou, ha afirmado este viernes antes del último acto de campaña: "De ninguna forma se puede votar a Vox. No lo he dicho nunca, pero lo tengo que decir aquí porque creo que sería un error, un error que se ha vivido en Madrid y lo podríamos vivir también aquí en Barcelona y esto no estaría bien", en referencia a los votos que sacarían a su partido.