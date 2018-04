Local

Belmonte culpa a Podemos de que el PP tenga la Alcaldía de Alicante por no restituirle sus derechos como concejal

La edil no adscrita, ex de Guanyar Alacant, Nerea Belmonte, ha acusado al líder de esta formación, Miguel Ángel Pavón, de ser el responsable de que el PP haya logrado la Alcaldía de Alicante por negarse a respetar su "dignidad y honor" y a no restituirle sus derechos "políticos y económicos" como concejal.