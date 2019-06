Basauri recurrirá la decisión de apartarle de la acusación popular por el caso de presuntos abusos de un exentrenador

En un comunicado, ha explicado que su personación que fue recurrida por la defensa del acusado y la Fiscalía, solicitando que no se permitiera al Ayuntamiento de Basauri ejercer la acusación popular, recurso que ha sido estimado por el Juzgado de Instrucción que investiga el caso.

El Ayuntamiento decidió en marzo personarse como acusación popular en las diligencias judiciales que se incoen por los supuestos abusos cometidos por el exentrenador de la Escuela de Fútbol de Basauri, que fue detenido el 12 de marzo por un presunto delito de abuso sexual a un menor de edad.

El arrestado, de 60 años de edad y que quedó posteriormente en libertad con cargos, es el exentrenador de la escuela de fútbol de Basauri contra el que se habían presentado varias denuncias por presuntos abusos sexuales, si bien todos los hechos denunciados anteriormente habían prescrito.

En una nota, el Ayuntamiento ha explicado que el fallo judicial estima que aunque el ejercicio penal por parte del Ayuntamiento de Basauri no obedece a ningún ánimo espurio -es decir, que puede estar justificado en motivos objetivos y razonables- no obstante, la ley no otorga específicamente esta facultad a los Ayuntamientos respecto a los delitos sexuales a menores, a diferencia de casos como los de violencia de género, por ejemplo.

Según ha indicado, la resolución no es firme y cabe recurrirla, por lo que el Ayuntamiento de Basauri presentará un recurso ante la Audiencia Provincial de Vizcaya, alegando que está legitimado para ejercitar la acción popular en defensa de las víctimas de malos tratos y agresión sexual.

A su juicio, la Ley nº4/2015 del Parlamento Vasco faculta a las entidades locales de Euskadi para ello, haciendo mención expresa "al ejercicio de la acción acusatoria en los procesos penales".

Según ha explicado, la personación en el procedimiento posibilita que el Ayuntamiento de Basauri tenga conocimiento de todo lo actuado en el proceso de investigación judicial por los hechos mencionados y, por otro lado, le permite intervenir durante la instrucción proponiendo pruebas, formulando alegaciones, etcétera, e incluso, si fuera necesario, complementando o colaborando con la función del Ministerio Fiscal y la acusación particular.

Además, según ha indicado, finalizada la instrucción, si se produjera la apertura de juicio oral, permite al Ayuntamiento de Basauri exigir la depuración de las responsabilidades civiles y penales que procedieran, ejerciendo en igualdad de condiciones la acusación. Asimismo, se tendría conocimiento del juicio de primera mano y abre la posibilidad de intervenir en los eventuales recursos que se pudieran interponer.

El Ayuntamiento de Basauri, que ha reiterado su apoyo a todas las víctimas, ha puesto en marcha un programa de prevención y atención a víctimas de abusos a menores, un plan que recoge medidas en diferentes ámbitos, como una ventanilla única de acogida y atención a las víctimas, jornadas de formación y prevención, y una campaña informativa sobre el programa.