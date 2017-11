Barcelona insta al Gobierno central a desbloquear urgentemente los pagos a entidades

El Ayuntamiento de Barcelona ha instado al Gobierno central a desbloquear "de forma urgente" los pagos de subvenciones de la Generalitat a entidades sociales al aprobar este martes una propuesta del grupo Demòcrata y otra de ERC en la Comisión municipal de Derechos Sociales, con el apoyo de BComú y la CUP, la abstención del PSC y el rechazo de PP y Cs.

La propuesta del grupo Demòcrata pide al Gobierno de Ada Colau desplegar todos los mecanismos y hacer todas las gestiones necesarias para garantizar estos pagos y así asegurar el funcionamiento del tejido asociativo de la ciudad, que se encuentra "en riesgo en estos momentos".

Lamenta los efectos negativos de la intervención económica de la Generalitat y la aplicación del artículo 155 de la Constitución, "que provocan perjuicios al tejido asociativo de la ciudad", que ve bloqueadas subvenciones, lo que afecta a sus a actividades, pagos y servicios

La propuesta de ERC pide al Gobierno de Ada Colau estudiar la fórmula más adecuada para resolver la "delicada situación que está sufriendo" las entidades de la ciudad dada la aplicación del artículo 155.

La concejal del grupo Demòcrata Maite Fandos ha lamentado que la aplicación del artículo 155 "está perjudicando a ciudadanos de Barcelona de una forma muy importante" al llevar a entidades a una situación crítica, por lo que ha exigido desencallar las subvenciones de forma urgente, algo que ha pedido a la concejal popular Ángeles Esteller.

La republicana Montserrat Benedí ha reconocido que las subvenciones desde la Generalitat iban con retraso, pero ha alertado de que el 155 ha paralizado los pagos a centenares de entidades, y que el Gobierno central y los partidos que lo apoyan "se quieren cargar el tejido asociativo" de Catalunya.

NO SÓLO POR EL 155

La teniente de alcalde de Derechos Sociales, Laia Ortiz, ha criticado que ya había trabajo atrasado antes de la intervención económica de la Generalitat: "Es una situación de excepcionalidad que todos rechazamos, pero no puede ser que tapemos una situación real de que había un alejamiento de las entidades sociales porque no se ha priorizando el tema social".

Ha dicho que ella misma ha hablado con la Generalitat sobre el asunto y ha garantizado que el Ayuntamiento "trabajará mucho más allá de lo que le tocaría a la ciudad", ofreciéndose a hablar con el Gobierno central, al que ha criticado por generar el caos en muchas entidades desde el Ministerio de Hacienda.

La socialista Carmen Andrés, todavía sentada en el lugar que ocupaba antes de la ruptura de BComú y PSC, ha acusado a la Conselleria de Asuntos Sociales de la Generalitat de ser la responsable de no haber pagado a las entidades desde enero y no desde la aplicación del 155, y ha justificado su abstención para "reconocer la reivindicación de las entidades", que cree que PDeCAT y ERC no han atendido desde el Govern.

EL GOVERN COMO RESPONSABLE

La concejal de Cs Marilén Barceló ha destacado que el 155 se ha aplicado por las acciones de un Govern cesado justamente de PDeCAT y ERC --los mismos que han presentado la propuesta--, y ha dicho subvenciones deberían haberse presentado antes y que no se hizo porque la Generalitat no ha hecho los deberes en el ámbito social: "No podemos dar la responsabilidad al 155".

La popular Ángeles Esteller ha negado que la aplicación del artículo 155 suponga un peligro para las entidades, sino que ha servido para "desbloquear y que los servicios públicos funcionen normalmente", y ha señalado al Govern como el responsable del retraso de los pagos a las asociaciones.

Maria Rovira (CUP) ha aseverado que "el partido más corrupto y con más casos de corrupción no puede verse legitimado para dar lecciones de gestión" económica, en referencia al PP, al que ha acusado de usar todos los poderes para recentralizar el Estado e impulsar una versión de él más autoritaria que ya tenía previsto implantar.