Barcala despide al asesor del PP que dijo que había cobrado en 'B' de Cs y supuestamente asesoró a Belmonte

"Desde esta mañana, está absolutamente desvinculado total y completamente del equipo de asesores, del ayuntamiento y de todo", ha enfatizado a los medios, a quienes ha confirmado la decisión adoptada este martes.

Tras conocerse la noticia, Barcala ha hecho público el despido del asesor en el mismo día en que se publica en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) el decreto de su nombramiento.

El alcalde ha dicho que ayer martes se tuvo conocimiento de las informaciones que han precipitado su salida "por una sencilla razón: la mera duda que generan esas informaciones", en referencia a sus declaraciones vertidas "fuera de lugar" e "inapropiadas para alguien que tiene que ostentar un cargo de confianza".

"Vamos a ser inflexibles en todos los casos", ha sostenido en relación a hechos que "puedan generar la más mínima sombra de duda" y ha reiterado la "absoluta ignorancia" sobre las informaciones.

"No tenemos ninguna necesidad de que se generen dudas y de tener personas cuya honorabilidad pueda estar cuestionada", ha indicado y ve "suficiente" esas declaraciones "por presuntos cobros en B, o cualquier otra información, que no es necesario ser contrastada, para que tomemos esas decisiones".

ASESOR DE CIUDADANOS QUE SE OFRECIÓ

Luis Barcala ha indicado que le conoció en la campaña de 2015 como asesor del candidato del Ciudadanos, José Luis Cifuentes, como "contacto principal de campaña" en barrios.

Así, ha detallado que mantuvo el contacto por compartir espacio en los grupos municipales y en debates políticos, y "en distintas ocasiones ha seguido moviéndose a nivel asociativo, colectivos, vecinales, en barrios y cuando llegamos a la Alcaldía se ofreció" y se valoró que "tenía muy buenos contactos", de manera que era una persona que podía "encajar" para el equipo de Infraestructuras con el objetivo de "peinar" Alicante para "hablar con colectivos y asociaciones e ir resolviéndolas".

"Estamos hablando de personal de confianza y si no hay confianza, evidentemente, no tiene ningún sentido que se mantenga a una persona", ha defendido el alcalde.

Asimismo, Luis Barcala ha justificado que se le contratara a jornada completa por "la disponibilidad" de cada persona y ha añadido que hay asesores "de mucha cualificación" que "al compatibilizar su trabajo no tienen la jornada al cien por cien".

ASESOR DE BELMONTE

Cuestionado sobre su posible asesoramiento a Belmonte, Luis Barcala ha indicado que "siendo muy grave" le ha dado "igual" porque "no ha sido concluyente", aunque lo ha reiterado que es "muy grave" porque no estaba contratado para "eso" y "no podía tener autorización para ir hablando así".

Sin embargo, ha señalado que se han comprobado "antecedentes" de los que no se tenía "conocimiento" y que, por ello, se ha perdido "totalmente la confianza".

Preguntado por la posible vinculación al voto en blanco de Belmonte que le hizo alcalde, Luis Barcala ha dicho que no entendería esa vinculación y se ha planteado que en este mandato los asesores ha sido un tema "controvertido".

Por ello, ha hecho referencia a que se mantuvo a dos asesores del exalcalde socialista Gabriel Echávarri --su jefe de Gabinete y su asesor en Comercio--, a pesar de estar "procesados" en el caso Comercio.

"Tenemos que ser mucho más estrictos" para tomar decisiones antes de que se produzcan "situaciones anómalas" de ese calibre, ha argumentado. "Se toman cuando surge la más mínima duda", ha subrayado para evitar "sombras de sospecha" y ha resaltado que quien vincule "unas cuestiones a otras, lo tendrá que demostrar".

NUEVO ASESOR

Luis Barcala ha dicho que con su cese la cuestión está "completamente zanjado" para el equipo de Gobierno. Además, preguntado sobre si se le iba a buscar sustituto para el equipo del que formaba parte en Infraestructuras, el alcalde ha asegurado: "Los equipos los tenemos completos y buscaremos pero, evidentemente, siendo bastante más exhaustivos para ver quién es quién".