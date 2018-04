MADRID. EL PP VE “BOCHORNOSO” QUE BARBERO NO DIMITA POR LAVAPIÉS Y ÉSTE QUE LOS POPULARES NO CRITIQUEN EL BULO DE LA POLICÍA NACIONAL

La portavoz del PP en la Comisión de Salud, Seguridad y Emergencias del Ayuntamiento de Madrid, Inmaculada Sanz Otero, calificó este martes de “bochornoso” que el delegado del Área, Javier Barbero, no haya dimitido aún por los disturbios de hace un mes en Lavapiés; un adjetivo que también empleó Barbero para criticar que los populares le acusen de no haber desmentido que la muerte de Mame Mbayé se relacionara con una actuación de la Policía Municipal contra el 'top manta' pero no mencionen que ese bulo lo difundió la Jefatura Superior de Policía, dependiente de la Delegación del Gobierno.



Los disturbios de Lavapiés tras la muerte de Mbayé volvieron a ser objeto de debate a través de una comparecencia de Barbero solicitada por el PP en la sesión ordinaria de abril de la comisión.

Sanz Otero describió a los miembros de Ahora Madrid como “bomberos pirómanos” por su actuación en esas horas y dijo que es “bochornoso” que ni Barbero ni la concejala Rommy Arce, también presente en la comisión, aún no hayan dimitido.

Barbero reiteró su tesis de que lo fundamental en la muerte de Mbayé fueron los condicionantes previos, y que el estar “huyendo permanentemente” con “miedo constante” a que te detengan y la imposiiblidad de acceder a la atención sanitaria por ser inmigrante irregular “son factores de riesgo clave que afectan a cualquier cardiopatía” como la que padecía el mantero y le desencadenó el infarto. Según dijo, la mortalidad entre inmigrantes sin papeles aumentó un 15% con la aprobación de la Ley de Extranjería en 2012, que niega a los irregularidades la condición de sujetos de derecho, por lo que reafirmó la acusación de “racismo institucional” que lanzaron Arce y otros miembros de Podemos y Ahora Madrid.

Además, criticó la “enorme irresponsabilidad” de la Jefatura de Policía de Madrid al vincular la muerte de Mbayé con una actuación de la Policía Municipal contra el ‘top manta’ y justificó no haberlo desmentido porque si lo hubiera hecho se habría dicho que ponía en cuestión a la Policía Nacional y estaba en conflicto con ella y que quería esconder la realidad. Prefirió, según dijo, a esperar a conocer la versión del acompañante del mantero, que en ese momento declaraba en comisaría.

Desde Ciudadanos, Ana María Domínguez interpretó que Ahora Madrid “hace de la ideología un frentismo sistemático” y que se siente cómodo “sembrando el caos”, y distinguió que Barbero puede ser “una excelente persona y un excelente activista”, pero es “un pésimo gestor” que tiene que darse cuenta de que es el jefe de la Policía, a la que tiene “desnortada” y harta de “sus agravios y su abandono”.

En representación del PSOE, Ramón Silva comenzó diciendo que este tema ya está debatido y no tiene datos nuevos y apeló a la moción de urgencia socialista aprobada en el Pleno municipal del mes pasado para insistir en pedir la dimisión de Barbero y la puesta en marcha de la tarjeta de vecindad. En su opinión, hay una responsabilidad política en Barbero por no haber salido a desmentir la vinculación entre la actuación contra el 'top manta' y la muerte de Mbayé, y si no lo hizo fue por “falta de confianza” en la Policía Municipal. Paralela a esta responsabilidad sería la de la Jefatura Superior de Policía Nacional.

Sanz Otero replicó a la intervención inicial de Barbero diciendo que la centralidad de los hechos fueron las “mentiras” y “falta de diligencia", que dejaron a la Policía Municipal “a los pies de los caballos”, porque “para su visión ideológica le interesaba que esto se incendiara”.

El delegado, quien confesó que aquél día fue el peor de su desempeño como concejal, contestó que le impresiona que el PP hable de bulos no desmentidos por él sin hacer ninguna referencia a que ese bulo partió de la Jefatura de Policía, dependiente de la Delegación del Gobierno. “Eso se llama sectarismo, si la Delegación hubiera sido de otro partido lo habrían criticado. Eso es bochornoso”, sentenció. “Ya vale de hacer caja electoral. Dejen de traficar con el dolor e las personas”.



