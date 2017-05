PAÍS VASCO. BEGIRADA, CORO DE COLORES Y EROSKI-GUREAK, ENTRE LOS GANADORES DE LOS PREMIOS SOLIDARIOS ONCE

La ONCE entregó este martes los Premios Solidarios ONCE Euskadi 2017 a Coro de Colores, Begirada, Jesús Antonio Pérez Arrospide ‘Perico’, Eroski-Gureak y DSS2016, Capital Europea de la Cultura.

La organización valora así la solidaridad de la sociedad vasca en la figura de estas personas, ONG, medios de comunicación, asociaciones o iniciativas que se caracterizan por su labor de inclusión social de las personas en riesgo de exclusión.

El acto de entrega de los galardones contó con la presencia de la presidenta del Parlamento Vasco, Bakartxo Tejería; Ramiro González, diputado general de Álava; el alcalde de Vitoria-Gasteiz, Gorka Urtaran; la consejera de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno Vasco, Beatriz Artolazabal; el director general de la ONCE, Ángel Sánchez; y el presidente del Consejo Territorial de la ONCE en Euskadi, Javier Domínguez,

En esta edición, los ganadores han sido Coro de Colores, por su trabajo por la inclusión de personas con discapacidad intelectual a través de la música, un proyecto que surge en mayo de 2012, fruto de la inquietud de unas personas por hacer música. El principal motor es el canto y por medio de él se pone en marcha la actividad.

Begirada es un periódico social digital que se realiza todos los días y que trata de dar voz a aquellos que más lo necesitan, como son las ONG. Aunque da prioridad a las informaciones de Euskadi y a sus organizaciones, no se descuida la información de carácter social nacional e internacional

Por su parte, Jesús Antonio Pérez Arrospide, ‘Perico’ recibió el premio a una vida de compromiso personal y profesional dedicada a cuestiones sociales. Fue director de Bienestar Social del Gobierno Vasco cuando se creó el Plan de Lucha Contra la Pobreza y el Salario Mínimo de Inserción, entonces pionero y hoy el sustento de la dignidad y las condiciones de vida de miles de familias.

Eroski-Gureak resultó premiada por mantener, desde hace décadas, una actuación sostenida en apoyo a la visibilidad, normalización e inclusión de las personas con discapacidad. Asimismo, cuenta con una larga trayectoria con varios ejes de trabajo, como la presencia de una perspectiva de discapacidad integrada en los contenidos y análisis sectoriales del proyecto informativo Eroski Consumer.

Finalmente, ha sido premiada DSS2016, Capital Europea de la Cultura, por su impulso de la diversidad en el ámbito de la cultura, tomando en consideración cuestiones como la accesibilidad y el carácter inclusivo de la cultura como factor de convivencia.

