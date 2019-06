BComú no ve ninguna propuesta "real" en Maragall ni en la idea de partir la Alcaldía

La dirigente de BComú Janet Sanz ha descartado este viernes que el candidato de ERC a la Alcaldía, Ernest Maragall, haya lanzado una propuesta concreta al no cerrar la puerta a compartir el cargo con la de BComú, Ada Colau: "No hacemos valoraciones sobre cosas que no están sobre la mesa. Las propuestas deben ser reales y han tenido tiempo para hacerlas".



"Sentimos cierta sorpresa porque vemos que son declaraciones que no expresan ninguna propuesta concreta. No hay ninguna propuesta a valorar", ha sostenido Sanz en declaraciones a los medios, y ha resaltado que ha habido tiempo para lanzar planteamientos de este tipo y que BComú ya está consultando a sus inscritos.

Lo ha dicho después de que Maragall se haya abierto a hablar de partir la Alcaldía dos años cada uno si Colau retira su candidatura a la investidura, después de que Colau haya asegurado este mismo viernes que esta posibilidad no había estado sobre la mesa.

Sanz cree que, más que una propuesta, Maragall ha hecho un comentario "producto del nerviosismo", y ha dicho que ningún miembro del equipo republicano ha contactado con los comuns ni antes ni después de sus declaraciones para proponer nada.

"Parece más una gesticulación más y no una propuesta real, para querer influir en nuestra consulta interna", ha añadido, y ha pedido a los republicanos que respeten este proceso, que termina a las 17.00 horas y da a elegir entre un ejecutivo de Colau con el PSC o uno con ERC con Maragall de alcalde.





NO VALORA "FUTURIBLES"

Preguntada por si los comuns podrían aceptar repartir la Alcaldía entre Colau y Maragall, ha rechazado valorar "futuribles", porque para valorar una propuesta antes debe formularse, y no es el caso, ha insistido.

Preguntada por si BComú ha respondido a propuestas de ERC como articular un ejecutivo al 50% y con liderazgo compartido, ha dicho que "tampoco ha habido documentos serios" por parte de los republicanos.