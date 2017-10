BALEARES. FOAPS CELEBRA 10 AÑOS DE TRABAJO POR LAS PERSONAS CON SORDOCEGUERA EN LAS ISLAS

La Fundación ONCE de Atención a Personas con Sordoceguera (Foaps) celebra sus 10 años de dedicación a la mejora de la calidad de vida de las personas con sordoceguera en España y, en este caso concreto, en las Islas Baleares, bajo el lema ‘#10AñosFOAPS’.

Esta atención beneficia a ocho ciudadanos de las islas con sordoceguera, gracias a la labor que realizan tres mediadores de la organización en esta comunidad. Con motivo de este décimo aniversario, Foaps y la ONCE está llevando a cabo una serie de actos durante el año para celebrar la labor que desarrolla desde hace una década y dar a conocer a la sociedad la realidad de estas personas al grito de ‘Coge mi mano’.

El recorrido comenzó el pasado 10 de febrero y llega ahora a Baleares en un acto que ha contado con la participación de la presidenta del Govern, Francisca Armengol; el presidente de Foaps, Andrés Ramos; el delegado territorial de la ONCE en Baleares, Josep Vilaseca; la consejera de Servicios Sociales y Cooperación, Fina Santiago; el consejero de Territorio, Energía y Movilidad, Marc Pons, y la presidenta del Consejo Territorial, Carmen Soler, entre otras autoridades. Además, Francisco González, persona con sordoceguera de Ibiza, contó en primera persona su experiencia en el día a día, de la mano de su mediadora, Kusiy Volt.

A lo largo de sus 10 años de vida, Foaps ha dedicado un total de 11.754 horas de mediación en Baleares, de las cuales 1.892 corresponden al año 2016. En datos generales, en todo el territorio estatal han sido 540.573 horas, de ellas 83.384 en el pasado año.

Programas de comunicación en centros de día y taller ocupacional, así como educación especial y de adultos son los programas que apoyan a los tres menores y cinco adultos a los que atiende la esta entidad en las islas.

Para su atención, la Foaps cuenta con la labor de dos mediadores en Palma de Mallorca y otro en Ibiza, que dan cobertura a las necesidades de estas personas. En estos 10 años, la Fundación ONCE de Atención a Personas con Sordoceguera ha destinado 187.064 euros en recursos en Islas Baleares y ha contado con una aportación económica de 10.046 euros por parte de la administración pública balear.

La Fundación ONCE para la Atención de Personas con Sordoceguera es una fundación de carácter asistencial creada a instancias de la ONCE y constituida el 20 de julio del 2007. Tiene como fin promover el desarrollo de programas dirigidos a la atención de las necesidades específicas de las personas con sordoceguera, poniendo particular interés en los relacionados con la educación y el empleo, al objeto de procurar la integración sociolaboral y mejorar la calidad de vida de estas personas y favorecer su desarrollo humano e intelectual.

La sordoceguera es una única discapacidad que resulta de la combinación de dos deficiencias sensoriales (visual y auditiva), provocando problemas de comunicación únicos y necesidades especiales derivadas de la dificultad para percibir de manera global, conocer y por tanto interesarse y desenvolverse en el entorno.

SORDOCEGUERA

La persona con sordoceguera tiene más restringidos los estímulos que si tuviera limitaciones en uno solo de los sentidos. Por eso, es necesario poner en práctica otras metodologías, tanto en la educación de los niños como en la habilitación y rehabilitación de los jóvenes y los adultos, basadas en el aprovechamiento no sólo de los posibles restos de vista y oído, sino también de los demás sentidos, fundamentalmente el tacto.

Algunas de estas personas, si tienen algún resto visual, se comunican con lengua de signos en el aire, que es apoyada al tacto, a las manos, cuando hay poco o ningún resto de vista. O bien, se comunican mediante sistemas alfabéticos más fáciles de aprender como el dactilológico o la escritura en mayúsculas sobre la palma de la mano. En algunos casos, incluso algunos se comunican a través de las tablillas de comunicación cuando el interlocutor no conoce su sistema.

