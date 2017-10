Ayuntaminto de Sevilla aprueba la declaración del PP sobre la "unidad de España" con apoyo de Cs y PSOE

La sesión respondía a una petición expresa del Grupo popular apoyada por Ciudadanos, y giraba en torno a dos puntos. El primero de ellos es una declaración institucional en respaldo a la "unidad de España", el restablecimiento del orden constitucional en Cataluña y en apoyo a la Policía Nacional y La Guardia Civil, mientras el segundo alude a la convocatoria de una concentración institucional en la ciudad para defender los aspectos ya citados y "la convivencia pacífica de todos los españoles".

Dichos extremos han sido defendidos por el portavoz del Grupo popular, Beltrán Pérez, quien ha recordado que España atraviesa "uno de los mayores desafíos a su modelo de estado", a cuenta del referéndum y la declaración unilateral de independencia promovida al margen de la legalidad por el gobierno autonómico de Cataluña, ya cesado al aplicar el Ejecutivo central del popular Mariano Rajoy el artículo 155 de la Constitución Española.

Las acciones del gobierno autonómico catalán para promover la independencia de la región respecto a España, según Beltrán Pérez, han constituido "un ataque directo al corazón de la nación y un desafío al mejor modelo de convivencia y concordia" logrado en España, que no puede entenderse como una mera "suma de territorios".

"Cada centímetro cuadrado de cada rincón de España es tan sevillano, como Sevilla lo es de todos los españoles", ha enfatizado, recordando especialmente los "lazos" humanos y generacionales que conectan Cataluña con la ciudad hispalense y "los millones de catalanes que se sienten españoles".

Así, ha defendido el "esquema constitucional que tan buenos frutos ha dado" y que ha deparado la mejor "etapa de prosperidad" vivida en la España contemporánea. En ese contexto, avisa de que "el mejor aliado del derribo del edificio constitucional es el silencio que nos reclaman quienes ven en ese silencio la fortaleza de sus planes". Beltrán Pérez, en resumen, ha llamado a pronunciarse frente a "actitudes contrarias" al marco constitucional y de derecho, desde "la convivencia y el respeto a lo diverso".

Daniel González Rojas, portavoz de IU, ha avisado no obstante de que si bien su fuerza no aboga por la independencia de Cataluña y la declaración unilateral de independencia "no es la solución" al conflicto catalán, este pleno celebrado a instancias del PP "tampoco sirve para solucionar" el asunto. Es más, a su juicio, el PP ha actuado sólo en términos de "campaña electoral".

"Es una enorme frivolidad con la cantidad de problemas que tenemos en la ciudad", ha dicho rememorando por ejemplo el despido colectivo que afrontan unos 190 empleados de una plataforma de teleservicios de Sevilla Este, extremo tratado por cierto en el último pleno ordinario. "El problema no es la patria, ya sea la del reino de España o la república catalana, sino las políticas neoliberales", ha enfatizado.

Por último, ha acusado al Gobierno central del PP de actuar de modo "reaccionario, antidemocrático y represivo" en Cataluña, criticando que esgrima la defensa de la legalidad cuando "es el partido más corrupto de Europa". "No defendemos la independencia (de Cataluña), pero sí el derecho a la autodeterminación, con un referéndum pactado con el Estado", ha concluido.

Por parte de Participa Sevilla, Susana Serrano ha criticado también las polémicas actuaciones policiales frente al referéndum celebrado el pasado 1 de octubre en Cataluña al margen del marco legal, opinando que con este pleno, el PP está "haciendo un uso partidista de las instituciones", cuando en Sevilla "hay problemas mucho más importantes que aprobar esta declaración institucional".

Igualmente, ha avisado de que la declaración institucional propuesta por el PP incurre en "incoherencias y falta de rigor", al aludir por ejemplo a aspectos de "razas". Insistiendo en que el PP ha actuado por mero "oportunismo y partidismo", Serrano ha apostado por "una solución política, democrática y pacífica" en Cataluña, en la que el Estado "reconozca la diversidad de los pueblos".

En el caso de Ciudadanos, Javier Millán ha manifestado la firme "adhesión" del partido naranja a la declaración institucional votada en el pleno, rememorando que Cs nació precisamente en Cataluña, frente a la "fractura social" y "la pedagogía del odio" promovida desde sectores independentistas. Por eso, ha apostado por "la unidad de España y la defensa sin complejos del patriotismo", frente al "brutal ataque" perpetrado por los independentistas catalanes contra "los derechos y libertades" de todos los españoles.

Así, ha llamado a "defender nuestro proyecto común de España", exponiendo que la aplicación del artículo 155 y la suspensión de la autonomía catalana "no es el camino más fácil", pero ante un "momento tan crítico" y el "ataque al estado de derecho", es la "mejor manera" de avanzar hacia una solución del conflicto. Del mismo modo, ha avisado de que "el proyecto de Podemos es destruir España junto a los separatistas", al haberse opuesto a la aplicación del artículo 155.

Desde las filas socialistas, el concejal Antonio Muñoz ha reconocido el grave conflicto que atraviesa Cataluña, el "desafío" de los independentistas catalanes a la Constitución Española y el "esperpento" de la declaración unilateral de independencia. Empero, ha considerado que el pleno extraordinario promovido por el PP "es innecesario" y puede "contribuir a generar más ruido", sobre todo porque en la declaración institucional confeccionada por los populares "sobran frases hechas, grandilocuencia y argumentos huecos" que a su juicio se suman a "esta fiebre de patrias que se ha usado para las exclusiones".

Las críticas de IU, Participa y el PSOE han contado con una respuesta por parte de Beltrán Pérez, quien ha defendido que este pleno extraordinario era "perfectamente necesario" y debe ser entendido desde la "normalidad" institucional, frente a la situación "excepcional" implícita en "actitudes contrarias al marco jurídico" y la convivencia por parte de los independentistas catalanes.

Además, ha negado cualquier tipo de "estrategia" política, porque en este asunto, "el PP está donde siempre ha estado", es decir en un firme "compromiso con la unidad de España".

Ha cerrado la sesión el propio alcalde, el socialista Juan Espadas, quien ha admitido que España afronta "uno de los momentos más complejos" de su historia, ante "un inaceptable cambio unilateral de las reglas de juego" y la actitud de "una minoría del territorio que quiere desintegrar el concepto que tenemos de España". El alcalde, en ese punto, ha recordado que la integridad territorial es "básica" para un estado y el respeto a la legalidad constitucional es indispensable, pero también ha llamado a "no patrimonializar los símbolos de todos".

Espadas, en ese sentido, ha avisado de que el PSOE tiene "discrepancias" respecto a diferentes aspectos del contenido completo de la declaración institucional elaborada por el PP, pero en paralelo ha enfatizado que "la unidad de España no puede estar en cuestión", toda vez que a su juicio, es necesario avanzar hacia una solución al problema catalán, resolviendo "problemas pendientes" en el título octavo de la Constitución, relativo a la organización territorial del Estado. Finalmente, PSOE y Cs han votado a favor de la declaración institucional del PP, mientras Participa e IU se han opuesto.