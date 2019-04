El Ayuntamiento de Valencia se personará en la causa en la que ha sido detenido el cuñado de Barberá

El Ayuntamiento de Valencia se personará como "afectado" en la causa judicial que se abra a partir de la operación Azud, en la que ha sido detenido el abogado José María Corbín, cuñado de la exalcaldesa de la ciudad Rita Barberá, y que investiga presuntas comisiones irregulares en más de una decena de contratos del consistorio durante el mandato del PP. De este modo, la administración local pretende que se devuelva "hasta el último euro que en su momento se sustrajo".



Así lo ha anunciado este miércoles el alcalde, Joan Ribó, que ha indicado que esta misma jornada ha pedido al Abogado de la Ciudad "que en el momento en el que sea procedente se persone" en este caso, con el fin de que el "Ayuntamiento pueda conocer exactamente lo que está pasando" y reclamar una compensación económica en el caso de que se constate que las arcas municipales se han visto afectadas.

Ribó se ha pronunciado de este modo antes de recibir a representantes de las entidades que impulsan la campaña 'Valencia libre de paraísos fiscales', al referirse, en declaraciones a los periodistas, a la operación 'Azud'.

"He encargado al Abogado de la Ciudad que vaya preparando toda la documentación necesaria porque evidentemente el Ayuntamiento es afectado y, como el Ayuntamiento, todos los valencianos y las valencianas", ha señalado el responsable municipal. Ha apuntado que la personación podría hacerse efectiva "en el momento en el que se levante el secreto del sumario".

Joan Ribó ha explicado que ha adoptado esta decisión "por dos motivos", primero porque "pensamos que la gente que está robando, que estuvo robando al Ayuntamiento, estuvo robando a todos los valencianos y las valencianas" y, segundo, porque tienen que "pagar por sus delitos" y "devolver hasta el último euro que en su momento sustrajo".





"NINGÚN TIPO DE REGISTRO"

"No disponemos de más información. Imaginamos que el tema es más grande y que tendrá consecuencias porque los contratos de estas empresas son con el Ayuntamiento pero no disponemos de mayor información", ha afirmado el alcalde.

Asimismo, Ribó ha señalado que no se han llevado a cabo actuaciones de la UCO en otros lugares dependientes del consistorio y ha reiterado que no se han producido en la empresa municipal Aumsa. "De momento, en el Ayuntamiento no ha habido ningún tipo de registro ni solicitud de información", ha aseverado.





"SE PARECE AL CASO ERIAL"

El primer edil ha comparado la operación Azud con la operación Erial, en la que se investiga al expresidente de la Generalitat Valenciana y exministro de Trabajo, Eduardo Zaplana.

"El caso Azud cada vez se parece más al caso Erial. El caso Azud es un caso municipal y el caso Erial es un caso autonómico que corresponde a Zaplana y a su familia, a sus enriquecimientos personales. En el caso Azud estamos delante del enriquecimiento personal de la familia que estaba directamente vinculada a la anterior alcaldesa", ha planteado.

Joan Ribó ha considerado que este es "un caso grave" y que es "una pena tener otra vez que enfrentarnos a ese tema" que "nunca tenía que haber ocurrido". "Ya no parece ser solo un caso de financiación ilegal de un partido, parece ser un caso de financiación ilegal de familias y de personas", ha agregado.

La operación Azud, que trascendió este martes aunque la investigación arrancó hace dos años, se centra en las 'mordidas' con facturas supuestamente ficticias que varias empresas adjudicatarias de obra pública del Ayuntamiento de Valencia realizaron al bufete del abogado José María Corbín.

Preguntado por la investigación y por el tipo de contratos que la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil estudia en el marco de la operación Azud, Joan Ribó ha comentado que los agentes estuvieron ayer por la tarde en la Central Operativa de Saneamiento de Valencia, "revisando la UTE --Unión Temporal de Empresas--" que tiene adjudicado este servicio municipal" y consultando "documentación" al respecto.