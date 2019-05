Artadi y Saliente reprochan a Bou asegurar que "por suerte no pasó nada" el 1-O

La número 2 de JxCat a la Alcaldía de Barcelona, Elsa Artadi, y la candidata de la CUP, Anna Saliente, han reprochado al candidato del PP, Josep Bou, decir que "por suerte no pasó nada" el 1-O porque hubo pocos heridos y porque no se logró el objetivo de los independentistas, según él.

En el debate electoral de TV3 de este martes, Artadi le ha respondido: "¿No le parece grave que un hombre perdiera un ojo y que otro estuviera a punto de morir?", en relación al caso de Roger Español, que perdió el ojo por una pelota de goma el 1-O cuando estaba en una concentración ante la escuela Llull.

Saliente ha ironizado: "Aún deberemos dar las gracias de que no nos hayan hecho más daño", y Artadi ha insistido en que hubo numerosos heridos toda la jornada, a lo que él ha contestado que pudo haber muchos más y que el Estado de derecho debe defenderse.

COLLBONI Y VALLS

El candidato del PSC, Jaume Collboni, se ha diferenciado del candidato de Barcelona pel Canvi-Cs, Manuel Valls: "La diferencia entre usted y yo es que yo ganaré las elecciones y usted no. Me dirijo a los que dudan entre votarle a usted o a mí, y les aseguro que no permitiré un gobierno independentista".

Valls le ha pedido "un poco de humildad", ha dicho que las encuestas siempre se equivocan, que el votante decidirá y que él es el candidato que reúne tres características ganadoras: su liderazgo, ser un hombre de partido y experiencia de gobierno, ha dicho.

MARAGALL Y COLAU

El candidato de ERC, Ernest Maragall, ha asegurado que la alcaldesa y candidata a la reelección, Ada Colau (BComú), quiere convertir Barcelona en "moneda de cambio en pactos entre Podemos y el PSOE" para formar el Gobierno central, acusación que también ha advertido Saliente, que teme que lo que pase en el Congreso afecte a la ciudad.

Colau ha defendido que rompió su pacto de Gobierno con el PSC de Collboni cuando el PSOE pactó con el PP intervenir la autonomía, ha defendido la participación del Ayuntamiento el 1-O y ha añadido: "Barcelona es republicana, democrática, feminista, progresista y valiente, pero no se pude hacer un uso partidista de la ciudad".