Artadi pide a Maragall y Forn presentarse juntos a las municipales: "Hay que ganar Barcelona"

Lo ha dicho en un acto de presentación de la Crida Nacional en Barcelona --se han hecho otros por toda Cataluña-- en el que ha participado el presidente de la Generalitat, Quim Torra; el abogado del expresidente Carles Puigdemont, Jaume Alonso-Cuevillas, y el portavoz adjunto de JxCat en el Parlament, Eduard Pujol, entre otros.

"Ernest, Quim: poneros de acuerdo. Hay que ganar Barcelona. Es fundamental ganar Barcelona. No nos la podemos jugar. No tiene ningún sentido que podamos gobernar juntos y no podamos ir juntos en las listas electorales", ha dicho.

La consellera ha llamado a la unidad de los independentistas para defender la presencia en las instituciones, que, si bien son "autonómicas y limitadas, también son un altavoz" para difundir sus ideas.

En ese sentido ha defendido la diversidad de opiniones, pero ha pedido que eso no vaya en detrimento de la inteligencia y la complicidad: "Solo desde la unidad podremos afrontar la represión, explicarnos al mundo y ganar".