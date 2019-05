Artadi (JxCat) a Maragall: no se puede ensanchar la base con quien "está escondiendo que hay represión"

La candidata número dos de JxCat por Barcelona, Elsa Artadi, ha avisado al cabeza de lista por ERC, Ernest Maragall, del riesgo de que, con querer ensanchar la base, se acabe "ensanchando a quien está escondiendo que hay represión".

En un acto en la plaza del Sol de Barcelona, ha recordado a Maragall que el cabeza de lista de JxCat en la capital catalana, Quim Forn, es "un preso político y no un ciudadano preso, como si fuera un delincuente y se estuviera en un país normal".

NO ES "CIUDADANO PRESO"

Lo ha dicho a raíz de que Ernest Maragall publicó un tuit en que dijo que quería ir a visitar a Forn a la cárcel en el cual dijo: "Quiero hablar con él como ciudadano preso, y como candidato".

Artadi ha dicho este domingo: "Es un preso político. Vayamos con cuidado con que, de tanto ensanchar y ensanchar, no estemos normalizado cosas que no son normales, y que, de tanto ensanchar y ensanchar, no estemos ensanchando a quien está escondiendo que hay represión".

También ha acusado a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, de recuperar "las mentiras que sacaron las cloacas del Estado" contra el exalcalde Xavier Trias en las pasadas municipales.

"Estas mentiras ayudaron a la actual alcaldesa a ser elegida. Las compró y nunca ha pedido perdón a Trias. Ahora ha vuelto a sacar el tema. En vez de pedir perdón ahora, que tiene miedo a perder la silla, vuelve a las mismas mentiras", ha lamentado, después de que Colau afirmara que se gestiona mejor cuando no se roba.

Para Artadi, el recambio que necesita Barcelona no pasa por "soluciones de los 80 de Ernest Maragall, que habla más de las Olimpiadas que de soluciones para el siglo XXI", y tampoco por las propuestas socialistas, que, en su opinión, son promesas falsas y fracasadas tras haber gobernado durante años el consistorio.

Sobre la propuesta del alcaldable por Cs, Manuel Valls, de trasladar el Parlament de la Ciutadella a Glòries, lo ha considerado una falta de respeto: "Ya sabemos que queréis cerrar el Parlament, y ahora hasta lo quieren trasladar".

En relación a las propuestas "imaginarias" del candidato del PP, Josep Bou, ha asegurado que se pasa el día en el Cuartel del Bruc cuando debería reclamarlo para Barcelona.

"NO NECESITAMOS EL EJÉRCITO"

"No necesitamos el Ejército en Barcelona. Necesitamos que en el Cuartel del Bruc se pueda hacer vivienda y una residencia para estudiantes. Está en una zona universitaria y no en una zona militarizada", ha exclamado.

Antes del acto, Artadi y Trias han hablado con los dos heridos por balines el sábado mientras repartían propaganda de JxCat, y la candidata ha criticado que haya quien "se dedique a disparar a quien no le gusta".

FERRAN MASCARELL

El candidato de JxCat por Barcelona Ferran Mascarell ha reprochado al consistorio de Ada Colau de no tener un proyecto de ciudad, y por lo tanto considera que Barcelona no ha avanzado: "En políticas de vivienda, fracaso total. En seguridad, fracaso radical y absoluto, y en movilidad, igual".

También ha acusado al Estado de luchar contra Barcelona: "Nos perjudica. Tiene otro proyecto, que es Madrid. Contra Barcelona lucha permanentemente. Por eso pasa lo que pasa con Rodalies: no se invierte".

LAURA MASVIDAL

La mujer de Quim Forn --cabeza de lista de la candidatura por Barcelona--, Laura Masvidal, ha advertido de que quien afirma que él no es un candidato posible "está aceptando la represión".

"La represión hace mella. No podemos dar la razón a los que nos quieren hacer desaparecer. Los que eligen a su alcalde son los ciudadanos, no el Tribunal Supremo. El alcalde será Quim Forn si la gente le vota", ha recalcado.