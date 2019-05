Artadi (JxCat) no descarta un peaje para entrar a Barcelona en función de la Zona de Bajas Emisiones

La candidata número dos de JxCat por Barcelona, Elsa Artadi, no ha descartado este miércoles implantar un peaje para acceder a Barcelona en función del "impacto" que tenga la aplicación permanente de la Zona de Bajas Emisiones, que a partir del 1 de enero de 2020 prohibirá la entrada a la ciudad de 125.000 vehículos contaminantes, y otras medidas para mejorar la calidad del aire.

En rueda de prensa sobre las medidas de JxCat sobre movilidad, ha constatado que el impacto de la aplicación de la Zona de Bajas Emisiones es rápida, y que una vez conozcan la evolución de los índices de calidad del aire valorarán si es necesario aplicar otras iniciativas.

Al preguntársele por la posibilidad de aplicar un peaje para acceder a la capital catalana, Artadi ha admitido que ha funcionado bien en ciudades como Londres y Milán, pero no ha dado por hecho que deban hacerlo en Barcelona: "Dependerá de si las medidas que entran en vigor, que ya son una forma de peaje, tienen un buen recorrido o no. Si no lo tienen, habrá que ver".

También se ha comprometido a ampliar la red de transporte público para acceder a la ciudad si dispone de recursos económicos necesarios, tras recalcar que es necesario mitigar los efectos del cambio climático, reducir emisiones, favorecer un crecimiento sostenible y recuperar espacio público.

APARCAMIENTO SOTERRADO

Para ello, ha apostado por una red de corredores verdes que crucen la ciudad, desde Collserola a la Ciutadella y desde Montjuïc al Besòs, y por mejorar la gestión del aparcamiento soterrado "para eliminar coches en superficie y ajardinar longitudinalmente la ciudad".

Además, quiere promover la renovación del parque automovilístico de combustible fósil a eléctrico, instalando puntos de recarga en todos los aparcamientos soterrados y puntos de recarga "ultra rápida" en superficie, teniendo en cuenta que uno de sus retos es convertir las 300.000 motos que circulan en Barcelona en motos eléctricas.

Otras de las iniciativas que tienen sobre la mesa es impulsar un plan de coordinación de todos los semáforos de Barcelona y otro de iluminación, tirar adelante políticas que permitan alcanzar el 'residuo cero' a medio y largo plazo y desarrollar estrategias para la reutilización del agua.