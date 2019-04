Arran afirma "no reivindicar la autoría" de una pintada a favor de ETA en Barcelona

La candidatura de PP a la Alcaldía de Barcelona, encabezada por Josep Bou, ha denunciado este miércoles a Arran ante la Fiscalía Superior de Catalunya por presuntamente realizar una pintada en la que se podía leer 'Gora ETA', y en las que también aparecía la palabra Arran.

"Se trata de una pintada de la que no tenemos constancia y que no reivindicamos la autoría. Nos hemos enterado por las redes del Partido Popular y por la noticia de la denuncia", han revelado dichas fuentes, que han afirmado no haber realizado la pintada.