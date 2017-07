¿Acierta Carmena rectificando para colocar la pancarta de Miguel Ángel Blanco?

Este jueves se cumplirán 20 años del asesinato del diputado popular Miguel Ángel Blanco, pero su nombre ha saltado a los titulares antes de lo previsto.

El anuncio de Carmena sobre su intención de no colocar una pancarta en el ayuntamiento tal como sugirió Movimiento contra la Intolerancia ha hecho estallar la polémica y las reacciones al anuncio de la alcaldesa no se han hecho esperar.

Diputados del grupo popular han cargado contra el grupo de Ahora Madrid por su falta de consideración con las víctimas del terrorismo. Algunos medios no han dudado en denunciar que el "ayuntamiento parcartero de Carmena" no tenga "fachada para Miguel Ángel Blanco", reprochando que el ayuntamiento sí tuviese espacio para la bandera del Orgullo o el "Welcome Refugees".

Ante los ataques, el ayuntamiento ha rectificado. Un día después de la lluvia de críticas, Carmena ha anunciado que finalmente habrá pancarta en el ayuntamiento.

¿Ha hecho bien Carmena cediendo ante las presiones políticas sobre la pancarta en la fachada del Ayuntamiento para el homenaje a Miguel Ángel Blanco? Estos son los argumentos dados a favor y en contra:

A favor de la pancarta

Madrid fue el corazón de las protestas contra el asesinato de Miguel Ángel

La vicesecretaria de Estudios y Programas del PP, Andrea Levy, ha pedido este lunes a la alcaldesa que "reconsidere" su posición. Para la vicesecretaria popular la capital de España debe ser "emblema" del homenaje del diputado popular por ser el corazón de las protestas organizadas para pedir que Miguel Ángel no fuese asesinado. Levy ha recordado la hermandad y el sentimiento que se creó en Madrid para la lucha contra el terrorismo entonces y recuerda que dicho acto debe ser recordado y homenajeado por el consistorio madrileño hoy.