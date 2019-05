Almeida supera la mitad de campaña entre llamadas a movilización, promesas de rebaja fiscal y visitas a distritos

Fue en el mitin de arranque de campaña donde este abogado del Estado dejó claro el mensaje que le acompañaría por todos los distritos de la capital en campaña: que la abstención no deje al Partido Popular sin la Alcaldía de Madrid. "Salgamos, movilicémonos, no puede volver a pasar que siendo más --el centro derecha-- gobiernen ellos, que siendo más, ganen ellos, que teniendo mejores políticas los suframos a ellos, no puede volver a pasar", lanzó entonces en el Templo de Debod.

Esta idea, constante en sus intervenciones y lanzada en su 'minuto de oro' del debate de los candidatos organizado por la Ser y El País, volvió a repetirla con más fuerza tras las encuestas publicadas el día de San Isidro, según las cuales, la izquierda gobernaría tanto en el Gobierno autonómico como en el municipal. José Luis Martínez-Almeida pidió entonces que "nadie" se confiara con los resultados de los sondeos, ya que "está la cosa muy ajustada", y reiteró que en el espectro de centro derecha son "más".

Centrado en conquistar y reconquistar al electorado, parte del cual confió en Vox en las generales, Almeida ha pergeñado un programa electoral compuesto por un total de 200 medidas que buscan devolver a la capital el "brillo" y el "progreso" perdido con el mandato de la alcaldesa, Manuela Carmena, así como poner a la ciudad "en marcha". La punta de lanza de sus medidas es la rebaja de impuestos, algo que está "en el ADN del Partido Popular".

Su voluntad es establecer una rebaja fiscal con la que ahorrar a los madrileños 466 millones de euros a lo largo de cuatro años así como la de eliminar Madrid Central, y propone alternativas como plazas de aparcamiento disuasorios y más zonas verdes y árboles por toda la ciudad. Apuesta asimismo por la "simplificación y desregulación normativa".

Una vez el candidato 'popular' presentó su programa, se subió al PPbus para recorrer los 21 distritos de la capital y "hablar" a los madrileños, a quienes quiere "mirar a la cara", sin detenerse a "mirar a izquierda o derecha".

El primer distrito que visitó Martínez-Almedia fue Centro, donde prometió remodelar de forma integral todas las calles del barrio Universidad, entre otras medidas. A este distrito siguieron otros como Barajas, Hortaleza o Vallecas. Un denominador común en las propuestas para todos los distritos es la eliminación de carriles bici y la construcción de centros de mayores y culturales.

En todos estos distritos, Almeida se echa a la calle acompañado por diversos ediles y su jefa de campaña y concejala, Inmaculada Sanz, y habla con los vecinos, pregunta por necesidades del barrio, les hace llegar sus pretensiones para estas zonas y toma nota de los "encargos" recibidos.

De esta forma, Almeida se ha encontrado con personas que le han prometido su voto, como un joven en Villa de Vallecas, que montado en una bicicleta aseguró que votaría a los 'populares' porque eran los "únicos" que podían acabar con la pobreza. Desde el equipo de Almeida respondieron a sus palabras con un aplauso.

Otro de los momentos reseñables en su primera parte de campaña ha sido la decisión de su número 2, Andrea Levy, de dejar el acta de diputada en el Congreso de los Diputados y dedicarse en exclusiva a la capital. Almeida aseveró que este gesto demostraba "la importancia que el PP da a Madrid".

Sin embargo, Almeida también ha pasado por un momento desagradable destacado al ser víctima de uno de los escraches realizados por activistas de la vivienda en la pradera de San Isidro el pasado miércoles.

Un grupo de personas llamó "ladrones" y "buitres" a miembros del PP frente a su caseta en la Pradera, en la que estaban Almeida y Levy junto con la candidata de la formación a la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso y el presidente del partido, Pablo Casado. Lejos de achantarse, Almeida entró aplaudiendo al partido entre los gritos de quienes realizaban el escrache.