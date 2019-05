Almeida tacha de "inaceptable" la campaña de #LaJuntaNoMeDeja que ha lanzado Más Madrid en Twitter

"Yo también preferiría que Manuela Carmena estuviera en los debates pero también he dicho que hay que hacer una reflexión sobre el comportamiento a mi juicio inaceptable que está teniendo Más Madrid con la Junta Electoral", ha expuesto Almeida este sábado en unas declaraciones a los medios de comunicación ante el Centro Cultural Bohemios, en Villaverde, en referencia a la decisión de la Junta de prohibir la participación de Más Madrid en debates de la televisión y publicidad.

Asimismo, el candidato del PP ha reivindicado la Junta Electoral como "órgano independiente y neutral" a quién Carmena y su equipo le están "echando la culpa" por funcionar "de acuerdo a la ley" y que, en todo caso, lo que tendría que decir la actual alcaldesa es "si está de acuerdo o no con la legislación" y "no echar a la gente contra la Junta Electoral, que lo único a lo que se ha limitado es a aplicar la ley".

En esta línea, Almeida ha atribuido este contratiempo de Más Madrid a "sus fallos" y "su falta de previsión", que ahora "quieren esconder", y se ha preguntado cómo "una jueza y jurista de reconocida trayectoria" como Carmena no conoce la legislación sobre régimen electoral.

"Manuela Carmena no puede participar en los debates porque decide prescindir de Ahora Madrid, que ya no le conviene porque no puede elegir a los candidatos a dedo", ha argumentado Almeida, para añadir que la creación de la nueva plataforma Más Madrid "tiene unas consecuencias jurídicas que una jueza no puede ignorarlas o desconocerlas".

De este modo, el actual portavoz del grupo municipal del PP ha arremetido contra "la gente de Más Madrid" para "esconder un fallo suyo tras un hashtag tratando con esto que la responsabilidad de que no puedan estar en los debates o en la publicidad es de la Junta Electoral".

Finalmente, Almeida ha calificado este hecho de "clásico ejemplo" de lo que lleva haciendo Ahora Madrid estos años al no atribuirse "ninguna responsabilidad" por "lo que ha pasado de malo en la ciudad". "Que todos los errores que se han cometido en esta ciudad son culpa de todos menos de Manuela Carmena", ha zanjado.