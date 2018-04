El nuevo alcalde de Alicante ve precipitado el no de Cs a entrar en el gobierno municipal

Barcala firmará esta misma mañana los decretos para repartir las competencias y los cargos entre sus siete concejales para que "no haya interrupción" en el traspaso del gobierno en el consistorio, después de que el PP recuperó ayer el Ayuntamiento de Alicante en un pleno de investidura en el que la candidata socialista, Eva Montesinos, no logró sumar los 15 votos que dan la mayoría absoluta en la corporación.

En su primera comparecencia pública como alcalde, Barcala ha explicado que con un solo año de mandato se debe actuar sobre "las cosas urgentes" para evitar tener "paralizado o en incertidumbre" el Ayuntamiento.

Para ello, Barcala ha señalado que se reserva las competencias Presidencia y Asesoría Jurídica, mientras que la portavocía del equipo de Gobierno estará en manos de Maria del Carmen de España, que también asume Urbanismo y Vivienda, Turismo, Educación y Plaza de Toros.

La vicealcaldía recae sobre Maria Ángeles Goitia, que se hará cargo de Acción Social --donde se incluye Cooperación, Inmigración e Igualdad--, Participación Ciudadana y Partidas Rurales.

Israel Cortés será el portavoz adjunto del equipo de Gobierno y asumirá Infraestructuras y Mantenimiento, Limpieza, Medio Ambiente, Atención Urbana, Parques y Jardines y Juventud.

El concejal y diputado provincial, Carlos Castillo, será el responsable de Economía y Hacienda y de la Agencia Local de Desarrollo.

Además, José Ramón González es el nuevo edil de Recursos Humanos, Seguridad, Transporte y Fiestas; mientras que Maria Dolors Padilla lo será de Cultura y Memoria Histórica, Contratación, Coordinación de Proyectos y Modernización. Finalmente, Marisa Gayo es la nueva edil de Deportes, Sanidad y Consumo y Comercio.

"Todo previsible" y "sin sorpresas", ha aseverado el nuevo alcalde de Alicante, que ha recordado que se trata de las áreas que esos mismos concejales tenían asignadas en la oposición.

"CONTINUIDAD"

El primer edil ha insistido que a lo largo de esta misma mañana firmaba los decretos para que se produzca una "continuidad" para que los acontecimientos "no repercutan" en el trabajo diario del Ayuntamiento.

Así, ha precisado que ya ha mantenido un encuentro con su "interlocutor" del PSPV para que la toma de posesión de los nuevos concejales y el traspaso de poder permita conocer cómo están los proyectos. "La voluntad es que nada que esté en marcha deba o pueda ser paralizado", ha defendido Barcala.

"UN NO PRECIPITADO"

Preguntado por su ofrecimiento al grupo de Ciudadanos para entrar en el equipo de Gobierno, Luis Barcala ha subrayado que le "sorprendió" el "no" que dio ayer mismo la portavoz de la formación naranja a su propuesta y ha apuntado que pudo ser motivado porque "o no se entendió bien o hubo precipitación".

Asimismo, ha reiterado su propuesta porque ambas formaciones se opusieron al gobierno de izquierdas y porque coinciden en muchos temas. "Que conformáramos una mayoría más amplia para abarcar todo el trabajo que hay que hacer. Me parecía que era imprescindible ese ofrecimiento", ha razonado y ha indicado que "la ciudadanía lo está pidiendo".

Sobre el no recibido ha agregado: "Realmente lo que hice fue el ofrecimiento para explorar esa posibilidad", y ha añadido "Ciudadanos, y me consta que no es así, que ni siquiera nos sentemos. Va a haber entendimiento necesariamente y si no es conformando un gobierno será consensuando las medidas que tenemos que tomar".

GOBIERNO EN MINORÍA

Acerca de si le preocupa tener un equipo de gobierno tan reducido, Luis Barcala ha afirmado que "no es para sacar pecho", pero que ocho ediles son más que 6 --los que conformaban el equipo de gobierno del PSPV--, y que pueden ser 13, si finalmente Ciudadanos se aviene a entrar en el equipo de Gobierno.

"No es lo ideal y por eso ayer hicimos el ofrecimiento. Claro que 13 son mucho mejor que 8, pero tener ocho es mejor que tener seis. No es un salto cualitativo, no voy a sacar pecho ni voy a decir que hemos resuelto un problema que es siempre el de gobernar en minoría. Estamos hablando del último año, no es ni siquiera una cuestión de táctica, aunque se quiera anteponer, es una cuestión de responsabilidad", ha argumentado.

Ha afirmado que no se habla de "grandes proyectos transformadores" donde la ideología "podría tener algún peso", sino de cosas "imprescindibles" y en las que "coincidimos". "Pues consensuémoslas y hagámoslas entre todos".