El Alcalde de Vigo sobre la biblioteca del Estado: "Feijóo la quiso parar, pero va a hacerse lo que yo digo"

Así lo ha denunciado en una rueda de prensa, en la que ha señalado que el presidente gallego "fue a decirle al ministro que no se tenía que hacer un nuevo edificio para la biblioteca", tal y como el gobierno municipal vigués ha propuesto. "Fue a decirle que no hacía falta un edificio, que hay que esperar a 2022 para reformar dos torres antiguas --los actuales juzgados-- que no valen para biblioteca. Sé de lo que hablo", ha apostillado el regidor.

A ese respecto, Caballero ha recordado que él tiene, "afortunadamente", un acuerdo con Guirao que está "en vigor", para que el Ministerio construya un nuevo edificio donde el Ayuntamiento ha propuesto, y que se destinen las actuales dotaciones judiciales a espacios para asociaciones culturales y para el colegio Altamar. "No se preocupen, se va a hacer lo que yo digo", ha sentenciado.

"Fue a entrevistarse con el ministro para conseguir cosas para otros lugares de Galicia, y para frenar la biblioteca del Estado en Vigo", ha reiterado, al tiempo que ha denunciado que el presidente de la Xunta "nunca quiso" que la ciudad tuviera esa dotación, y que "despertó" cuando el Ayuntamiento propuso su construcción.