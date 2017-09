Alcalde Málaga: Barcelona va a tener difícil ser sede de la EMA "con este contexto político-histórico"

Eso sí, aunque ha incidido en que no es el momento de dar opiniones ahora sobre si se ha hecho bien o no esa candidatura, ya que lo hará en privado al Gobierno y a PSOE y Ciudadanos que "estuvieron en esa misma operación"; ha sostenido que la candidatura de Barcelona "con este contexto político-histórico iba a tener y lo va a tener muy difícil poder ganar a otras candidaturas donde no hay ningún tipo de 'sigo o no sigo' dentro de Europa, porque eso es lo que pasa hoy en Cataluña".

De la Torre, tras ser cuestionado por los periodistas, ha recordado que coincidió, además, con la consejera de la Salud de la Junta, Marina Álvarez, "a quien veo receptividad en este tema, interesante y se lo comenté".

Para el alcalde 'popular' de Málaga, es un tema "donde lógicamente, también, hay que ver la perspectiva con la visión estratégica y nacional que hay que tener en estos momentos". "No sé, primero, si cabe, en el proceso por fechas, ya que hubo un plazo para presentar cada país su candidatura y todos los países han presentado una ciudad candidata; y España presentó a Barcelona y ahora cambiarla y poner a otra, pues yo estaría encantado", ha comentado.

No obstante, ha reconocido que "no sé si es viable, desde el punto de vista de los trámites de la Unión Europea, y segundo, si ayuda a encontrar el mejor clima que en Cataluña hay que encontrar ahora".

Por ello, ha dicho no querer entrar en opiniones sobre la candidatura de Barcelona, que ha sostenido que se las trasladará al Gobierno en privado, y también al PSOE y a Ciudadanos.

Eso sí, a juicio del alcalde de Málaga, "es una candidatura que con ese contexto político-histórico iba a tener y lo va a tener muy difícil poder ganar a otras candidaturas donde no hay ningún tipo de sigo o no sigo dentro de Europa, porque eso es lo que pasa hoy en Cataluña".

En concreto, De la Torre ha citado a "las ciudades potentes" de Ámsterdam, Copenhague, Estocolmo o Milán, con las que "para competir tiene que ser desde la estabilidad, desde la afirmación de la condición Europea y española", aludiendo para ello "a una ciudad maravillosa como Málaga", pero "eso es historia pasada, no sé si podemos recrear eso", ha concluido.