Alcalde de A Coruña se da unos días para negociar el Presupuesto con el PSOE y no descarta una cuestión de confianza

PP y PSOE han rechazado este miércoles la aprobación de las cuentas municipales presentadas por el equipo de gobierno, que tendrá que preparar otro proyecto y buscar apoyos para sacarlo adelante. En declaraciones a los periodistas tras el Pleno, Ferreiro ha lamentado la "votación conjunta" de 'populares' y socialistas.

"Me llama la atención que el PSOE se coloque del lado del PP", ha apostillado Ferreiro sobre lo ocurrido en el pleno donde ambas formaciones han criticado la gestión de la Marea Atlántica. Pese a ello, ha dicho que su voluntad es iniciar una negociación con el PSOE para "anteponer los intereses de la ciudad"

Para estas negociaciones con los socialistas, ha dado un plazo de "unos días", -"una o dos semanas", ha precisado-, para intentar llegar a un acuerdo. En caso contrario, ha asegurado que no le "asusta" la cuestión de confianza. "Si no es factible -ha dicho sobre un posible acuerdo con el PSOE- no nos vamos a enredar", ha añadido.

PRÓRROGA DE LAS CUENTAS

Por otra parte, ha avanzado que este viernes aprobarán la prórroga del presupuesto actual, al que ha dicho que se incorporarán "10 millones de euros de inversión y otros tantos que se podrían incorporar el próximo mes".

"Las licitaciones no se paran", ha expuesto el alcalde, quien ha avanzado también su voluntad de llevar a enero los convenios con entidades para que perciban las ayudas previstas.

ARGUMENTOS DE LA OPOSICIÓN

Por el contrario, desde el Grupo Municipal del PP, su portavoz, Rosa Gallego, ha considerado que se trata del "peor presupuesto de la historia de la ciudad". "Hay 64 asociaciones a las que se deja sin convenio o a las que se reducen las aportaciones".

"Y más de tres millones para contratar a personal a dedo", ha afirmado al denunciar que se pasará de cinco directores de área a nueve. Mientras, ha indicado que, a noviembre de este año, "hay más de 52 millones para inversiones sin ejecutar".

Por parte del PSOE, el concejal José Manuel García ha cuestionado un presupuesto del que ha indicado que faltan "proyectos para articular la ciudad", citando, entre otros, la Estación Intermodal. "No vemos nada que respaldar", ha añadido al justificar el voto en contra. "Tienen que dejarse ayudar", ha dicho también en un discurso en el que ha reprochado al ejecutivo que "no ejecute" el Plan de Empleo.

Mientras, la concejala del BNG Avia Veira ha recriminado al gobierno local que "no aprendiese" con lo ocurrido con el presupuesto de este año, tras tener que prorrogar las partidas de 2015. "Las cuentas se traen tarde, mal y arrastro con negociaciones a modo de flash", ha señalado pese al acuerdo con Marea Atlántica en la enmienda llevada a pleno.