Alberto Fernández (PP) pide presupuestos "para la mejor Barcelona y no para afianzar tripartitos"

En un comunicado este domingo, Fernández se ha mostrado sorprendido de que Colau pida que se respalden los Presupuestos Generales del Estado (PGE) del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "cuando ella misma expulsó a los socialistas del gobierno de Barcelona".

Ha recordado que desde que Ada Colau es alcaldesa, "no solo no ha aprobado ni un solo presupuesto por mayoría en Barcelona, sino que siempre lo ha hecho por decreto" y ha indicado que todavía no ha presentado los de 2019 para su aprobación.