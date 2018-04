Local

Agustí (PDeCAT) apela a Bosch a formar una "lista soberanista" para enfrentarse a Valls

El candidato de las primarias del PDeCAT Carles Agustí ha apelado al candidato de ERC a la Alcaldía de Barcelona, Alfred Bosch, para formar una candidatura unitaria soberanista, ante la posible participación del exprimer ministro francés Manuel Valls con Cs, pues considera que si se presenta ya no habrá excusa para no hacerlo: "Que no piense tanto en el partido porque aquí nos jugamos el país y la ciudad".