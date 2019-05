Aguado anima a votar el próximo domingo contra "las termitas y los populistas" que quieren acabar con la libertad

En el parque de los Planetas de Móstoles, acompañado de la candidata de Ciudadanos a la Asamblea de Madrid Aruca Gómez y el aspirante al Ayuntamiento de Móstoles, José Antonio Luelmo, Aguado ha señalado que la libertad tarda mucho en conseguirse, incluso generaciones, y que se pierde "muy rápido" si se descuida.

"Si no vas a votar el 26 de mayo puede que algunos políticos te quiten esas libertades, puede que lleguen las termitas y los populistas que te pueden arrebatar esa libertad y yo no quiero perder las libertades que hemos recibido de nuestros padres, abuelos y que llevamos disfrutando de ellas durante 40 años y ahora vengan partidos poniéndolas en cuestión", ha sostenido.

En este punto, el candidato de Ciudadanos a la Comunidad ha arremetido contra la candidata de Unidas Podemos Madrid en Pie, Isa Serra, porque si llega a gobernar piensa acabar "con la libertad educativa y no se podrá elegir a qué colegio pueden ir los niños, si a uno público, concertado o privado". "Oiga, ¿quién es usted para decirnos cuál es el mejor modelo educativo para nuestros hijos? A algunos les da alergia la libertad", le ha dicho.

Además, ha criticado que Podemos se encargue de repartir "carnés de feminismo" o de igualdad de oportunidades, cuando después "hacen escraches" como el pasado San Isidro a la candidata de Cs a la Alcaldía, Begoña Villacís, o a él mismo en un acto antiokupas en la Plaza de Lavapiés el pasado domingo.

"No quiero que en la Comunidad gobierne gente que me clasifique en función de cómo siento y cómo pienso, quiero que me dejen ser libre porque piense como pienso o sienta como siento y es lo que puede pasar el 27 de mayo si no defendemos la libertad", ha reiterado.

A su juicio, el PSOE también tiene "propuestas estrella" para atacar las libertades, a las familias, quitar los cheques guardería frente a lo que propone el partido 'naranja' que es "una fiscalidad baja con la que los madrileños tendrán más dinero en el bolsillo".

AYUSO ENTREGA "LA CUCHARA" FRENTE AL SANCHISMO

Pese a que para Aguado, la candidata del PP, Isabel Díaz Ayuso, ya ha "entregado la cuchara" frente al 'sanchismo' y esta de "capa caída", ha asegurado que él sí va a ser capaz de "ganar a Sánchez" y frenar a Podemos y al candidato de Más Madrid, Íñigo Errejón.

A los mostoleños les ha asegurado que combatirán las políticas de la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, que con los semáforos en la A5 ha provocado que "haya más atascos en la región y tarden 45 minutos en llegar a Madrid". "Quiero una Comunidad que sea el reflejo de la libertad en materia de transporte público y un transporte público de calidad que funcione, que haya parkings disuasorios y menos ocurrencias", ha sostenido.

ACABAR CON LA "VIEJA POLÍTICA" EN MÓSTOLES

Por su parte, el candidato al Ayuntamiento de Móstoles ha defendido que con el programa de Ciudadanos se van a atender las "verdaderas necesidades de los mostoleños" y de Móstoles" y "con el mejor equipo preparado" para acabar con una "crisis de gobierno" y el Ayuntamiento judicializado por el festival amanecer bailando.

"Los mostoleños han comprobado que no vale la vieja política y están cansados de que se relacione a Móstoles con la corrupción, con la mala gestión, que produce inestabilidad política. Ciudadanos sí está preparado poner en marcha un proyecto en Móstoles y que se recupere la transparencia y la participación ciudadana para convertir Móstoles en la capital sur de Madrid", ha reivindicado.

La candidata de Ciudadanos a la Asamblea de Madrid Aruca Gómez ha indicado que la formación 'naranja' no es un proyecto solo, sino que ya son "una realidad" porque llegaron para cambiar la política, que ya han conseguido cambiar; al tiempo que ha señalado que han sido capaces de dar estabilidad a los gobiernos en minoría "algo que no se había visto antes en ningún otro municipio".

"Nos comprometemos a seguir haciendo política útil y respetar esos principios, porque hemos conformado equipos humanos combinando formación e información para el desarrollo personal", ha sostenido.