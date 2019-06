Ada Colau, alcaldesa de Barcelona gracias al apoyo de Collboni y Valls

La alcaldesa y candidata a la reelección a la Alcaldía de Barcelona, Ada Colau, ha sido investida este sábado alcaldesa de la capital catalana con los apoyos de los diez concejales de Bcomú, los ocho del PSC y tres votos de BCN Canvi-Cs de Manuel Valls --estos tres votos le "incomodan", ha admitido--.

Colau ha contado en el pleno con los votos favorables de 21 de los 41 concejales, en una votación nominal y con papeleta secreta, y ha conseguido la vara de alcaldesa frente al republicano Ernest Maragall, candidatura más votada en las elecciones municipales del 26 de mayo y con quien empata en concejales (10).

La líder de Bcomú ha reunido los votos necesarios para la mayoría absoluta, mientras que Maragall ha sumado 15 --los diez de ERC y los cinco de JxCat, aunque Joaquim Forn no ha retirado su candidatura--; el popular Josep Bou ha sumado los dos del PP; y ha habido tres blancos de los concejales de Cs, integrados en el grupo de Valls.

Al recibir la vara, Colau ha prometido por su "conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de alcaldesa por imperativo legal, con lealtad al Rey, respetar la Constitución, el Estatut de Cataluña y la Carta Municipal de Barcelona, y sobre todo para servir a cada uno de los ciudadanos".

En su discurso también se ha comprometido a gobernar para todos los barceloneses, y ha garantizado en el pleno de investidura: "No seré alcaldesa independentista ni antiindependentista".

Se ha referido al apoyo del grupo liderado por Manuel Valls: "No los hemos ido a buscar y en ningún momento hemos escondido que nos incomodaban", y ha admitido que esta ha sido una investidura difícil que se ha producido de una forma que BComú no se hubiera imaginado.

También ha explicado que BComú propondrá a la Junta de Portavoces del consistorio volver a colgar en la fachada del Ayuntamiento el lazo amarillo de solidaridad con los políticos independentistas presos ante una situación de "excepcionalidad".

El líder del PSC en Barcelona, Jaume Collboni, ha defendido que el nuevo gobierno de BComú y PSC tendrá toda la legitimidad democrática: "Ya basta de medir la legitimidad de los gobiernos en función de si son de nuestra simpatía".

Valls ha recordado que Colau no podría haber sido proclamada sin él: "La política es escoger. Y en situaciones como esta hay que tomar decisiones arriesgadas y evitar lo peor. No se debe rehuir la responsabilidad; es sí o no".

REPROCHES DE ERNEST MARAGALL

Durante la sesión, el concejal electo de ERC por Barcelona Ernest Maragall ha reprochado a Colau que los 21 votos que le han permitido ser investida "pesen más que las convicciones republicanas y progresistas", en referencia a los apoyos de PSC y Valls.

Forn, que ha vuelto a la cárcel tras el pleno, ha afeado a Colau haber sido el "instrumento útil de los poderosos", y ha añadido que su victoria se enmarca en una operación política, además de ver un gran error el no respetar la lista más votada.

El edil popular Josep Bou ha cuestionado si han sido válidos los juramentos de ediles que --ha dicho-- no han seguido la fórmula preestablecida de acatar la Constitución y han prometido por imperativo legal.

2.300 CONCENTRADOS

Durante la sesión, en plaza Sant Jaume se han congregado 2.300 personas: algunas convocadas por BComú para acompañar a la alcaldesa y otros para dar apoyo al concejal de JxCat Quim Forn, juzgado por el Tribunal Supremo por el proceso soberanista y en prisión preventiva.

A lo largo de la sesión, se han podido escuchar abucheos a intervenciones como la de Valls e incluso al inicio del discurso de Colau desde la plaza, y cuando ha cruzado la plaza Sant Jaume, para encontrarse con el presidente de la Generalitat, Quim Torra.

Al volver de la Generalitat, algunos asistentes de la plaza han gritado 'Ada Colau és un frau' ('Ada Colau es un fraude') en un ambiente que contrasta con el que hubo hace cuatro años, cuando se congregaron centenares de partidarios de Colau que aclamaron a la alcaldesa.

QUIM FORN

Forn ha asistido al pleno municipal conducido por los Mossos d'Esquadra desde Brians 2 y ha recibido aplausos al inicio del pleno, donde estaba su esposa, Laura Masvidal, y durante la sesión se ha podido saludar con concejales de todos los grupos, los consellers Damià Calvet, Ester Capella y Alfred Bosch, y representantes de entidades de la ciudad.

Ha llegado a las 15.30 horas al Ayuntamiento y, hasta que faltaban 10 minutos para el pleno, ha estado en la Sala Tàpies, tras lo que ha accedido al Saló Ciutat, donde, junto a los otros ediles, se han colocado las bandas, y se ha podido encontrar brevemente con el presidente de la Generalitat, Quim Torra, así como con su familia.

Forn ha salido de Brians 2 hacia la cárcel madrileña de Soto del Real conducido por la Guardia Civil a las 21.19 horas de este sábado, en cumplimiento de la providencia del Tribunal Supremo que establecía que debía regresar de forma inmediata.

ASISTENTES

Al acto han asistido los consellers Miquel Buch, Damià Calvet, Ester Capella y Alfred Bosch; la delegada del Gobierno en Cataluña, Teresa Cunillera; la alcaldesa de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), Núria Marín; el vicepresidente segundo de la Mesa del Parlament , Joan García, y los diputados en el Congreso y ya exconcejales Jaume Asens y Gerardo Pisarello.

Del ámbito económico, ha asistido el presidente de la Cambra de Barcelona, Miquel Valls, y el presidente electo, Joan Canadell; el delegado especial del Estado del Consorci de la Zona Franca, Pere Navarro; el director general de Fira de Barcelona, Constantí Serrallonga, y el presidente de la Fundación Círculo de Economía, Antón Costas.

Asimismo, han estado presentes el director general del Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona, Jordi Camí; el presidente del FC Barcelona, Josep Maria Bertomeu; el director Museu d'Art Contemporani de Barcelona (Macba), Ferran Barenblit; la presidenta de la ANC, Elisenda Paluzie, y la síndica de Barcelona, Assumpció Vilà.