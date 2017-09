MADRID. EL AYUNTAMIENTO SUPRIMIRÁ LA DISTINCIÓN ENTRE LOCALES EN LA ZONA DE PROTECCIÓN ACÚSTICA DE CENTRO

- Se estableció en función de si son o no residenciales. La Comisión de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid aprobó esta mañana, y el pleno lo convalidará dentro de unas horas, una modificación de la normativa de la Zona de Protección Acústica Especial (ZPAE) de Centro para ajustarla a la sentencia del Tribunal Supremo del pasado mes de junio y eliminar la distinción entre edificios residenciales y no residenciales respecto a la distancia que hay que mantener para abrir nuevos locales de ocio.

La ZPAE del distrito Centro se aprobó por el Pleno del Ayuntamiento en septiembre de 2012. Tras su aprobación, diversas asociaciones relacionadas con el ocio nocturno recurrieron parte del articulado al Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que desestimó todos los argumentos de los recurrentes pero llevó a cabo una revisión de la ZPAE, determinando que no era conforme a derecho la obligatoriedad de asociar plazas de aparcamiento a las actividades y la diferencia de trato frente al establecimiento de determinadas actividades en edificios no residenciales.

En el mes de junio, la sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo mantuvo la nulidad de los artículos que hacen referencia a la exigencia de plazas de aparcamiento, así como los que excepcionaban de determinados requisitos a las actividades que se pretendiesen ubicar en edificios exclusivos no residenciales.

En este último caso, el Supremo no declaró su nulidad por su contenido limitativo, sino únicamente respecto a la diferenciación que, a modo de excepción, se establece entre actividades desarrolladas en edificios residenciales respecto de las actividades desarrolladas en edificios de uso exclusivo no residencial, al considerar que dicha distinción no está justificada e infringe el principio de igualdad de trato.

Por este motivo, con el objetivo de mantener activas las medidas que permitan una reducción de los niveles de ruido ambiental (régimen de distancias entre establecimientos) para proteger la salud de los vecinos del distrito reduciendo la contaminación acústica, el Ayuntamiento inició la modificación de la normativa del Plan Zonal Específico de la ZPAE del Distrito Centro en julio, adaptándola a la sentencia del Tribunal Supremo, que hoy se aprobará en pleno tras hacerlo en comisión.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso