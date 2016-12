MADRID. EL AYUNTAMIENTO SUBSANA LOS ERRORES EN EL PLAN URBANÍSTICO DE LA PEINETA

Google Plus

El plan urbanístico para el estadio de La Peineta podrá ser remitido a la Comunidad de Madrid para su ratificación después de que el Pleno del Ayuntamiento de la capital haya aprobado hoy, por unanimidad, subsanar las erratas técnicas observadas. El Gobierno regional devolvió el expediente al Consistorio tras constatar errores en la transcripción del documento.

El PSOE del Ayuntamiento denunció que el Gobierno de Cristina Cifuentes es culpable de una “deslealtad institucional” porque los fallos detectados, a su juicio, se habrían remediado con la diligencia de error que presentó el Ejecutivo local tras observar la errata, presente en ocho folios. En cambio, la Comunidad optó por solicitar un nuevo expediente al Pleno con las correcciones.

“No entendemos por qué la Comunidad de Madrid pone trabas y pegas en lugar de facilitar” el curso normal del proyecto, criticó ayer José Manuel Calvo, delegado de Desarrollo Urbano Sostenible del Ayuntamiento de Madrid.

La concejala socialista Mercedes González fue la más crítica con el Gobierno regional, al que acusó de “deslealtad institucional” porque “no se puede dar una patada en el culo a costa de un Ayuntamiento” cuando, según su versión, no era necesario tal entuerto para corregir un dato numérico del que el Consistorio ya había advertido.

No obstante, el concejal de Ciudadanos Bosco Labrado aseguró que el expediente se había tramitado “con muy poco rigor”, al no haber solicitado un informe preceptivo del Ministerio de Fomento que, a su juicio, “faltaba”.

Fuentes municipales han señalado a Servimedia que es habitual que se acepten las diligencias de error y se subsanen de esta manera las erratas, mientras que en este caso se ha armado revuelo al tener que convocarse un Pleno extraordinario, que ha sucedido al ordinario celebrado también hoy, para cerrar definitivamente esta cuestión.

