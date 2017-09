INSERTA EMPLEO Y EL AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO FOMENTARÁN LA INTEGRACIÓN LABORAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Google Plus

El vicepresidente ejecutivo de la Fundación ONCE, Alberto Durán, y el alcalde de Santiago de Compostela, Martiño Noriega, firmaron este viernes un convenio para fomentar el empleo de las personas con discapacidad en el municipio.

El citado acuerdo establece un marco de colaboración para mejorar la situación en el mercado laboral de las personas con discapacidad mediante el establecimiento de programas de formación, captación, derivación, orientación e inserción de personas con discapacidad del Ayuntamiento para conseguir su acceso al empleo de calidad.

Tras la firma, a la que también asistió la directora general de Inserta Empleo, Virginia Carcedo, Alberto Durán explicó que existen más de 200.000 personas con discapacidad en España que demandan empleo. “El 10% de la población tiene alguna discapacidad y, de ese porcentaje, solo una de cada cuatro personas trabaja”.

Por este motivo, subrayó la importancia del convenio para favorecer la integración laboral de las personas con discapacidad del municipio compostelano.

Por su parte, la concejala de Igualdad, Desarrollo Económico y Turismo, Marta Lois, manifestó su satisfacción como responsable de la negociación del acuerdo y del seguimiento del mismo. “El convenio fija una duración anual pero esperemos que continúe muchos más”, precisó. “La principal finalidad es sumar esfuerzos y concienciar a la ciudadanía”, apuntó.

Uno de los objetivos del convenio es sensibilizar a los ciudadanos, a los agentes sociales y a las organizaciones e instituciones sobre las capacidades de las personas con discapacidad. Asimismo, prevé el diseño conjunto y ejecución de acciones específicas para jóvenes con discapacidad, con la finalidad de impulsar su incorporación en el mercado laboral y concienciar al tejido empresarial en la apuesta por el talento joven.

“El empleo no lo es todo pero es una parte muy importante para sentirte parte de la sociedad. Está claramente asociado a valores como la autonomía y el respeto”, manifestó Durán. Más allá de su aportación económica, Lois señaló que “el empleo resulta fundamental para la autoestima de las personas”.

El convenio firmado esta mañana en Santiago se enmarca en los programas operativos de Inclusión Social y de la Economía Social (Poises) y de Empleo Juvenil (POEJ), que está desarrollando la Fundación ONCE a través de Inserta, con la cofinanciación del Fondo Social Europeo y la Iniciativa de Empleo Juvenil, para incrementar la formación y el empleo de las personas con discapacidad.

