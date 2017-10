MADRID. EL AYUNTAMIENTO REVISARÁ EL CATÁLOGO DE ELEMENTOS PROTEGIDOS DE LA CIUDAD

El Ayuntamiento de Madrid va a revisar el Catálogo de Elementos Protegidos de la ciudad, para actualizar el patrimonio arquitectónico de elementos protegidos, con una primera reunión de expertos el próximo día 10 que estudiará qué edificios merecen ser catalogados y con qué categoría.

Así lo anunció en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno el delegado de Desarrollo Urbano Sostenible, José Manuel Calvo, quien calculó que hay 300 edificios residenciales anteriores a 1900 y 600 no residenciales anteriores a 1936 que no están correctamente catalogados.

Calvo también anunció que la Junta de Gobierno aprobó el inicio de la regeneración del barrio del Aeropuerto, en un plan coparticipado con los vecinos y que incluirá la instalación de un colector de aguas, rehabilitación de viviendas y la expropiación de un suelo no edificado, que funciona ahora como aparcamiento no legalizado, y en el que se instalará una gran zona verde que articulará todo el barrio

La Junta de Gobierno aprobó también la licencia de obras para recuperar el Palacio del Capricho, que se extenderán durante 18 meses y requerirán más de 4 millones de presupuesto. Se calcula que el edificio estará terminado en el primer semestre de 2019.

Además, se aprobaron las obras de dos nuevas escuelas infantiles en los barrios de Montecarmelo y Butarque, que estarán abiertas para el próximo curso escolar, y la construcción de una nueva biblioteca municipal en el barrio de San Fermín, en Usera. El presupuesto de la construcción de esta última será de casi 5 millones de euros y estará terminada a lo largo de 2019.

