MADRID. EL AYUNTAMIENTO RESOLVERÁ EL ENTUERTO DE LA PEINETA CON UN PLENO EXTRAORDINARIO

El Ayuntamiento de Madrid celebrará mañana una sesión extraordinaria del Pleno municipal para pasar de nuevo el expediente del Estadio de La Peineta, que no pasó el filtro de la Comunidad de Madrid tras observar una serie de errores en la transcripción del documento, de los cuales el Consistorio ya había alertado.

Así lo explicó este jueves el delegado de Desarrollo Urbano Sostenible, José Manuel Calvo, en declaraciones a la prensa durante la sesión del Pleno de diciembre que se celebra hoy. Tras la sesión ordinaria, que continuará mañana, se celebrará un Pleno extraordinario para aprobar una corrección del documento.

Asimismo, a las 8.00 horas de la mañana se celebrará también la comisión preceptiva de manera extraordinaria. “No entendemos por qué la Comunidad de Madrid pone trabas y pegas en lugar de facilitar” el curso normal del proyecto, criticó Calvo. El Gobierno regional solicitó al Consistorio que aprobara, de nuevo, el expediente.

El Ayuntamiento detectó el 2 de diciembre una errata de transcripción en el expediente de modificación puntual del Plan General en el ámbito del Estadio de la Peineta, aprobado en el Pleno de noviembre. Por ello, acordó añadir al citado expediente una diligencia de error y envió el expediente a la Comunidad de Madrid ese mismo día.

Sin embargo, la Comunidad exigió, cumpliendo con la norma, que el documento volviera a pasar por el Pleno ya que la diligencia de error no sustituye, a su juicio, lo aprobado por el Pleno.

No obstante, fuentes municipales señalaron a Servimedia que es habitual que se acepten estas diligencias de error, por lo que critican que la Comunidad “bloquee” la mudanza del Atlético de Madrid a su nuevo estadio.

