MADRID. EL AYUNTAMIENTO NO RENUNCIARÁ A NINGUNA OBRA TRAS LA INTERVENCIÓN DE HACIENDA Y A LO SUMO LAS ALARGARÁ

- Ratifica su confianza en Sánchez Mato y presenta sus decisiones como las de todo el Gobierno. La portavoz del Gobierno municipal de Madrid, Rita Maestre, afirmó este miércoles que “no hay ninguna obra que se vaya a quedar sin hacer” tras obligarle el Ministerio de Hacienda y Función Pública a informar semanalmente de sus gastos para que no incumpla la regla de gasto. “Se hará una priorización de las obras más urgentes”, apuntó, precisando que sólo si fuera necesario y que "en todo caso se alargarán en el tiempo”.

A preguntas de los periodistas en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, Maestre ratificó “por supuesto” la confianza de todo el equipo de gobierno al delegado de Economía y Hacienda, Carlos Sánchez Mato, también por parte de la alcaldesa, Manuela Carmena, con quien aseguró que trabaja todas las declaraciones públicas que realiza, en el sentido de que son la posición unánime del Gobierno.

“No hay nadie en este equipo de gobierno que no haya ejecutado la legalidad vigente”, proclamó ante las críticas de que Sánchez Mato ha desacatado deliberadamente la regla de gasto, para a continuación completar que tampoco “hay nadie que no haya recurrido judicialmente o rechazado políticamente” el marco legal que fija esa regla, y que a Ahora Madrid le parece “injusto y poco eficaz”. En cualquier caso, remató, “todo el equipo de gobierno ha hecho ambas cosas”.

Sobre el impacto de la decisión del Ministerio en los proyectos de inversión del Ayuntamiento, Maestre aclaró: “Seguiremos licitando y ejecutando las obras y si fuera necesario se hará una priorización de las obras mas urgentes”. Pero, en cualquier caso, “no hay ninguna obra que se vaya a quedar sin hacer, en todo caso se alargarán en el tiempo”, y no habrá “renuncia” a ninguna de las políticas municipales y obras públicas que quiere hacer el Gobierno, ni una mengua en la calidad de los servicios.

“Los presupuestos no tienen necesariamente que ver con la denegación del PEF”, puntualizó, en referencia a los de 2018, cuya elaboración aseguró que ya “está en marcha” y con los cuales el Gobierno municipal “tiene la voluntad de seguir adelante”. Recordando que el Ejecutivo ya ha sacado adelante dos con el apoyo del PSOE pese a estar en minoría, la portavoz dijo que en el Gobierno son “optimistas” con la posibilidad de hacerlo de nuevo.

Maestre aseguró que el Ayuntamiento sigue trabajando en los pasos a dar tras la carta del Ministerio que le obliga a informar semanalmente del estado de las cuentas, por lo que no adelantó ninguno. Ayer, en la primera reacción del Gobierno municipal, Maestre habló de pasos “administrativos, políticos y judiciales”. No ha habido, dijo, ninguna comunicación más con el Ministerio de Hacienda.

