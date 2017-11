MADRID. EL AYUNTAMIENTO RECUERDA A LOS SINDICATOS QUE EL CONTRATO DE BASURAS ORDENA MANTENER EL EMPLEO

Google Plus

El Ayuntamiento de Madrid recordó este lunes a los sindicatos de las empresas de recogida de residuos que el contrato firmado con éstas ordena mantener el empleo, uno de los puntos que, al creerlo aquéllos no garantizado, han llevado a la huelga indefinida que se inició hoy.

Según señalaron a Servimedia fuentes del Área de Medio Ambiente y Movilidad, el contrato que el actual Gobierno municipal firmó en septiembre de 2016 con las empresas adjudicatarias recoge que no se puede despedir a trabajadores y que más de 100 de ellos tienen que pasar de temporales a indefinidos.

Esto serviría en teoría para satisfacer una de las dos demandas que los sindicatos UGT, CCOO y CGT plantean a las empresas como condición para desconvocar la huelga. La otra sería un incremento salarial.

Las fuentes consultadas aseguraron que este contrato afecta a las empresas y trabajadores de los tres lotes en que las adjudicatarias se reparten por distritos el servicio de recogida de residuos.

Uno de los tres lotes lo gestiona Fomento de Construcciones y Contratas, otro una Unión Temporal de Empresas formada por OHL, Valoriza, Ascan y Acciona, y el tercero una segunda UTE de la que participan Ferrovial y Urbaser.

Según trasladaron a esta agencia fuentes sindicales, UGT, CCOO y CGT informaron esta tarde a la asamblea de trabajadores de que mantienen la huelga al no haber sido convocados a negociar por las empresas después de la reunión de esta mañana, que finalizó sin acuerdo a las 14.30 horas. Desde entonces los sindicatos aguardan a que les vuelvan a llamar a la mesa.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso